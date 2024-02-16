Білоруський диктатор заявляє, нібито в ході проведення антитерористичної операції, було затримано "українських диверсантів" із вибухівкою. Українські прикордонники запевняють, що заяви Александра Лукашенка не ґрунтуються на реальних фактах.
До теми Готові зустрічати з сюрпризами: який зараз вигляд має кордон з Білоруссю
Затримання "українських диверсантів"
За словами Лукашенка, 16 лютого, на кордоні з Україною було затримано диверсантів із вибухівкою, що намагалися здійснити диверсії на території Білорусі та Росії.
Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі,
– завив Лукашенко.
Білоруський диктатор також нагадав про завершення контртерористичну операцію. За його словами, цю операцію "ви навіть не помітили".
"Щойно чекістсько-військова операція закінчилась. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!", – зазначає Лукашенко
Реакція ДПСУ на заяви Лукашенка
У ДПСУ повідомляють, що це звичайнісіньке підігравання Росії, задля того, щоб змістити акценти та виставити агресором Україну.
Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза,
– заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Александр Лукашенко схвалив використання військовими вогнепальної зброї проти громадян Білорусі. Це рішення фактично дозволяє військовим використовувати зброю відносно жінок, дітей та осіб з інвалідністю в ситуаціях, де є "збройний опір, збройний або груповий напад, або інші дії, які загрожують життю чи здоров'ю людей".
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що рішення Лукашенка про дозвіл на використання зброї проти громадян Білорусі, через почуття страху. Тизенгаузен заявляє, що диктатор дуже боїться білоруських добровольців, які воюють в Україні.
- На початку січня китайський літак доставив у Білорусь таємничий вантаж військового призначення, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Літак прибував чотири рази, але вміст вантажу залишається невідомим через вкрай секретні обставини. Деякі експерти вказують на можливість транспортування ракет для "Полонезу", що представляє серйозну загрозу.