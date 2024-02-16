Білоруський диктатор заявляє, нібито в ході проведення антитерористичної операції, було затримано "українських диверсантів" із вибухівкою. Українські прикордонники запевняють, що заяви Александра Лукашенка не ґрунтуються на реальних фактах.

До теми Готові зустрічати з сюрпризами: який зараз вигляд має кордон з Білоруссю

Затримання "українських диверсантів"

За словами Лукашенка, 16 лютого, на кордоні з Україною було затримано диверсантів із вибухівкою, що намагалися здійснити диверсії на території Білорусі та Росії.

Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі,

– завив Лукашенко.

Білоруський диктатор також нагадав про завершення контртерористичну операцію. За його словами, цю операцію "ви навіть не помітили".

"Щойно чекістсько-військова операція закінчилась. Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!", – зазначає Лукашенко

Реакція ДПСУ на заяви Лукашенка

У ДПСУ повідомляють, що це звичайнісіньке підігравання Росії, задля того, щоб змістити акценти та виставити агресором Україну.

Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза,

– заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Що відбувається у Білорусі: останні новини