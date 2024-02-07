Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що насправді Лукашенко зараз дуже переляканий, тому приймає репресивні накази. Щобільше, він боїться за свою сім'ю і навіть перевіз сина Ніколая за кордон.

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До чого готується білоруський диктатор

"Лукашенко чітко розуміє, що через певний час за ним прийдуть. Він дуже боїться білоруських добровольців, які воюють в Україні", – розповів Борис Тизенгаузен.

Варто згадати, що на початку повномасштабної війни більшість білорусів не хотіла йти воювати проти України. Відтак Лукашенко має страх, що не всі військові стрілятимуть в людей, як написано в його новому наказі. Ба більше, там зазначено, що можна застосовувати зброю навіть проти жінок, дітей та інвалідів, якщо вони становлять загрозу.

Він максимально закручує гайки й це свідчить про страх. У Лукашенка почалися "чистки". Він безумствує, "зачищає" і розуміє, що за ним доволі скоро прийдуть,

– зауважив політтехнолог.

Варто розуміти, що накази Лукашенка можуть мати зворотний ефект – військові можуть наважитись стріляти в тих, хто підтримує Лукашенка. Тому самопроголошений президент фактично відкрив "ящик Пандори". Наприклад, під час протестів у 2020 році люди зі зброєю не стали поруч з мітингувальниками, але наступного разу такий розвиток подій цілком можливий.

Лукашенко сховав свого сина у Китаї, переховав гроші на Ближньому Сході – все це свідчить про те, що він розраховує також і на втечу,

– додав Тизенгаузен.

А щодо його сина Ніколая, то Лукашенко добре розуміє, хто такий Путін і що він може дістати до нього через його сім'ю. Тож заховав свого сина там, де думає, що його захистять.

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