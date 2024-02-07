Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что на самом деле Лукашенко сейчас очень испуган, поэтому принимает репрессивные приказы. Более того, он боится за свою семью и даже перевез сына Николая за границу.

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К чему готовится белорусский диктатор

"Лукашенко четко понимает, что через некоторое время за ним придут. Он очень боится белорусских добровольцев, которые воюют в Украине", – рассказал Борис Тизенгаузен.

Стоит вспомнить, что в начале полномасштабной войны большинство белорусов не хотело идти воевать против Украины. Поэтому Лукашенко имеет страх, что не все военные будут стрелять в людей, как написано в его новом приказе. Более того, там указано, что можно применять оружие даже против женщин, детей и инвалидов, если они представляют угрозу.

Он максимально закручивает гайки и это свидетельствует о страхе. У Лукашенко начались "чистки". Он безумствует, "зачищает" и понимает, что за ним довольно скоро придут,

– отметил политтехнолог.

Стоит понимать, что приказы Лукашенко могут иметь обратный эффект – военные могут решиться стрелять в тех, кто поддерживает Лукашенко. Поэтому самопровозглашенный президент фактически открыл "ящик Пандоры". Например, во время протестов в 2020 году люди с оружием не стали рядом с митингующими, но в следующий раз такое развитие событий вполне возможно.

Лукашенко спрятал своего сына в Китае, перепрятал деньги на Ближнем Востоке – все это свидетельствует о том, что он рассчитывает также и на побег,

– добавил Тизенгаузен.

А что касается его сына Николая, то Лукашенко хорошо понимает, кто такой Путин и что он может достать его через семью. Поэтому спрятал своего сына там, где думает, что его защитят.

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