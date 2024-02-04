Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что только на прошлой неделе было более 200 задержаний.
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Лукашенко взялся за членов семей политических заключенных и за людей, которые передавали им в тюрьмы продукты и другие вещи первой необходимости.
Против них возбуждают уголовные дела за покупку продуктов. Они считают, что это является финансированием экстремистской деятельности. То есть ты купил хлеб, колбасу и передал политическим заключенным – и профинансировал экстремизм. Настоящее мракобесие,
– сказал Латушко.
Похоже на сталинские времена
Как отметил Латушко, правозащитники сообщили о 201 задержанном человеке. Но понятно, что их больше. Ведь не каждый сообщает об обысках и арестах.
Когда давление и аресты делают в отношении членов семей политзаключенных, то это сразу напоминает сталинские времена. Когда члены семьи – это враги народа. Задержанных может быть значительно больше, но авторитарная система ограничивает возможности передачи такой информации,
– сказал Латушко.
Кроме того, за прошедшую неделю в Беларуси вынесли приговоры 27 людям за участие в протестах в 2020 году. Белорусская оппозиция тщательно работает, чтобы в конце концов представители режима отвечали за свои преступные действия.
Ситуация в Беларуси: кратко
- В январе Лукашенко хвастался, что Путин передал ему ядерные ракеты к "Искандерам". Он начал намекать, что может использовать эти ракеты против Польши, которая якобы планировала вторжение в Беларусь.
- В начале января в Беларусь 4 раза прилетал самолёт из Китая. Наблюдатели предполагают, что он мог доставлять военный груз.
- Граница с Беларусью считается направлением риска из-за полномасштабной войны России против Украины. Однако там не фиксируют работу вражеских ДРГ. Хотя, конечно, такая опасность сохраняется.