Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что только на прошлой неделе было более 200 задержаний.

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Лукашенко взялся за членов семей политических заключенных и за людей, которые передавали им в тюрьмы продукты и другие вещи первой необходимости.

Против них возбуждают уголовные дела за покупку продуктов. Они считают, что это является финансированием экстремистской деятельности. То есть ты купил хлеб, колбасу и передал политическим заключенным – и профинансировал экстремизм. Настоящее мракобесие,

– сказал Латушко.

Похоже на сталинские времена

Как отметил Латушко, правозащитники сообщили о 201 задержанном человеке. Но понятно, что их больше. Ведь не каждый сообщает об обысках и арестах.

Когда давление и аресты делают в отношении членов семей политзаключенных, то это сразу напоминает сталинские времена. Когда члены семьи – это враги народа. Задержанных может быть значительно больше, но авторитарная система ограничивает возможности передачи такой информации,

– сказал Латушко.

Кроме того, за прошедшую неделю в Беларуси вынесли приговоры 27 людям за участие в протестах в 2020 году. Белорусская оппозиция тщательно работает, чтобы в конце концов представители режима отвечали за свои преступные действия.

Ситуация в Беларуси: кратко