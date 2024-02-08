Однак є й версії, які опосередковано спростовують таке припущення. Прессекретарка Світлани Тихановської Ганна Красиліна пояснила в етеру 24 Каналу, що Китай жертвує своєю економікою, поставляючи до Білорусі військові вантажі.

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Що могло бути на китайському борту

На початку січня Китай доставив у Білорусь вантаж військового призначення, про що повідомляла моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Наскільки відомо, літак прилітав чотири рази. Що він привіз – ми не знаємо, все це робилося у вкрай секретних обставинах. У 2018 році подібний транспорт привіз легкі бронемашини. Цього разу це теж можуть бути вони. Частина експертів каже про те, що це могли були ракети для "Полонезу", що дуже небезпечно,

– зауважила Ганна Красиліна.

"Полонез" – це доволі потужні системи з високою точністю.

РСЗВ "Полонез"

Розробка системи реактивного залпового вогню "Полонез", ймовірно, почалася у 2010-х роках у Білорусі. Це був спільний білорусько-китайський проєкт, адже для установки використовують китайські ракети А200 та А300. Власне, ці ракети здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Ракети "Полнеза" летять по балістичній траєкторії.

Єдиною країною, яка придбала у Білорузі РСЗВ "Полонез", став Азербайджан.

Зауважимо, що раніше у 2023 році Лукашенко повідомляв, що для "Полонезу" можуть розробити ракети з ядерною боєголовкою.

"Однак ми не можемо сказати напевне (чи поставили Білорусі саме ракети – 24 Канал). З огляду на те, що Китай дуже серйозно поставився до заяви Байдена про запровадження вторинних санкцій, найімовірніше, не ставив би на карту свої економічні відносини зі США задля невеликого бонусу", – пояснила Красиліна.

Зокрема, 7 лютого великий китайський банк Chouzhou Commercial оголосив про повну зупинку російських транзакцій саме через вторинні санкції. Це означає, що Китай поводитиметься вкрай обережно. Зрештою, поставляти військовий вантаж до Білорусі можна довгим, але безпечнішим шляхом через Казахстан та Киргизстан. Прямі поставки у Мінськ є небезпечними для Пекіна.

Китай поставив військовий вантаж Білорусі: що відомо