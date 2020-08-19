Вже одинадцятий день люди у Білорусі виходять на вулиці та влаштовують у страйки на підприємствах. Усе через результати президентських виборів, які білоруси вважають сфальсифікованими.

Про те, як минув 11-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести 19 серпня: головне

Невдалий страйк на Мінському тракторному заводі

Вранці 19 серпня працівники Мінського тракторного заводу (МТЗ) планували почати страйк, однак на прохідній їх зустріли бійці ОМОНу. Підтримати страйк зібралися небайдужі білоруси. Станом на 9:00 приблизно 50 активістів з плакатами та прапорами прийшли до будівлі тракторного заводу.

На противагу їм зібралися кілька десятків силовиків. З самого ранку ОМОНівці почали затримувати людей. Повідомляють про щонайменше двох затриманих. Зрештою бійці ОМОНу відтіснили демонстрантів.

Сьогодні працівники МТЗ, які вчора за домовленістю з гендиректором написали заяви на відпустки за власний рахунок, не змогли потрапити на територію заводу. Це декілька сотень людей. У них заблоковані пропуски. Водночас інших працівників, які не писали заяв на відпустки, без проблем пропускали,

– пише телеграм-канал TUT.BY новости.

Пізніше люди знову зібралися біля заводу, але силовики не дозволили їм там перебувати.

Недалий страйк на МТЗ / Фото "Чай з малинавым варэннем", Onliner, TUT.BY новости

Страйк шахтарів "Білоруськалій"

Працівники ВАТ "Білоруськалій" зібралися на головній площі Солігорська, біля міського виконкому. Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє, що на задньому дворі припаркувалися декілька автозаків. ОМОН вже традиційно почав розгін демонстрантів. Станом на 10:00 люди розбіглися, але пообіцяли повернуться та попросили допомоги.

Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" пише, що керівництво "Білоруськалій" роздало працівникам спеціальні бланки. У них робітники мали висловити свою позицію щодо подальших дій.

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