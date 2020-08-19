До 100 людей, які постраждали під час протестів у Білорусі, досі перебувають у лікарнях. Доля 50 людей, зниклих безвісти, досі невідома, їхні пошуки тривають.

У людей, які досі перебувають на лікарняних ліжках, зафіксовані травми голови, поранення ґумовими кулями та переломи кінцівок. Про це повідомив представник білоруського правозахисного центру "Весна" Сергій Сис під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Сис наголосив, що центр "Весна" продовжує пошуки зниклих безвісти. Станом на ранок 19 серпня їм вдалося розшукати трьох осіб. Одним із них був Геннадій Шутов, який помер 19 серпня у військовому госпіталі Мінська. Сис заявив, що Шутова поранили не ґумовою кулею (застосування яких визнали силовики – 24 канал), а бойовим патроном.

Дивіться відео з брифінгу, де розповіли про постраждалих у Білорусі мітингувальників:

Що відомо про протести у Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента.

У ніч на 10 серпня після оголошення попередніх результатів виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Люди не погодилися з нібито перемогою чинного президента Олександра Лукашенка. Дані незалежних екзит-полів показували, що перемагає головна опонентка Лукашенка – опозиціонерка Світлана Тихановська.

Мирні протести розганяли ОМОНівці. Вони застосовували до протестувальників світлошумові гранати та нібито ґумові кулі.

Є загиблі, сотні людей отримали поранення, однак продовжують відстоювати свої політичні погляди на вулицях.

Понад 7 тисяч осіб затримали, однак багатьох вже відпустили. Затримані розповіли, що у СІЗО їх катували та морили голодом.

Дивіться відео 10-го дня протестів у Білорусі, 18 серпня: