Під час протесту 11 серпня в Бресті Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову. На вертольоті його транспортували у військовий госпіталь в Мінську. Там 43-річний чоловік і помер 10 серпня.

Геннадій помер 19 серпня о 10:20. Про це повідомили рідні загиблого, пише TUT.BY

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Чоловік йшов по вулиці, коли влучила куля

Родичі Геннадія розповідають, що чоловік не був активним учасником протесту: він не втручався у конфлікт, а просто йшов по вулиці, коли отримав смертельне поранення. Очевидці розповідають, що у Геннадія вистрілили з даху будівлі навпроти.

Лікарі боролися за життя Шутова

Шутову зробили декілька операцій, однак так і не зуміли витягнути кулю. Останні дні життя він провів на апараті ШВЛ.

Стріляли на ураження

Силовики Бреста визнали, що стріляли в мітингувальників на ураження.

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