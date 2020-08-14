Лікарі продовжують боротьбу за життя Геннадія Шутова, який отримав вогнепальне поранення в голову під час мітингу 11 серпня в Бресті. Його рідні стверджують, що у момент поранення чоловік не перебував в епіцентрі конфлікту, а просто йшов по вулиці.

Родичі чоловіка розповідають, що Геннадій не був активним учасником протесту: він не бився, не втручався у конфлікт, а просто йшов по вулиці, коли в нього влучила куля. Про це повідомляє tut.by.

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Очевидці поранення зробили висновок, що вистріл у Геннадія був зроблений з даху будівлі навпроти. Важкопораненого чоловіка доставили в Брестську обласну лікарню. Однак місцеві лікарі вирішили, що врятувати Геннадія зможуть хіба у столиці. На вертольоті його транспортували у військовий госпіталь в Мінську.

Лікарі не дають гарантій, що Шутов виживе

Рідні декілька днів шукали Геннадія. Коли дізналися, що з ним трапилося, були просто шоковані. Старша дочка Шутова, Людмила, вже навідала тата у лікарні. Жінка перебуває у пригніченому стані. Вона зізнається: лікарі не дають жодних гарантій, що батько виживе.

Батькові зробили кілька операцій, але кулю не витягнути. Можливо, вона гумова – і рентген її не бачить, пояснюють лікарі. Так що вона може бути ще всередині. Батько без свідомості, на апараті штучної вентиляції легенів,

– ділиться Людмила.

Силовики стріляли на ураження

МВД Білорусі офіційно визнало, що ввечері 11 серпня у Бресті поліцейські стріляли у натовп на ураження. Правоохоронці пояснюють свої дії тим, що на них нібито напали агресивні мітингувальники з арматурою у руках. Однак мешканці Бресту діляться зовсім іншими спогадами. На вулицю Радянську, де був епіцентр сутички мітингувальників та силовиків, вони несуть квіти, щоб вшанувати постраждалих від провладного терору.

Після мітингів 9-11 серпня у лікарні Бреста звернулися понад 100 мітингувальників, госпіталізували 23 людини, декому з них знадобилися операції.