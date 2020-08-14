У ніч з 10 на 11 серпня у Мінську загинув учасник протестів Олександр Тарайковський. Це перша смерть під час акцій непокори, яку офіційно визнала влада Білорусі. За версію МВС, у Тарайковського в руках розірвалась граната. Проте, згідно з розслідуванням ЗМІ, це може бути зовсім не так.

Перед падінням Тарайковського був спалах від пострілу

Одразу після повідомлення про загибель чоловіка у мережі почали з'являтись відео, на яких була можлива загибель Тарайковського. Про це пише Medium.

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На цих кадрах не видно вибуху, зате помітно спалах від пострілу з місця, де стояли силовики. Саме після спалаху чоловік і падає на землю.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Зверніть увагу! Відео показали дружині загиблого. Вона впізнала одяг чоловіка. Раніше жінка розповідала, що Олександр вийшов з будинку лише в шортах і, звісно, жодної гранати у нього не було.



Розкадрування відео перед загибеллю чоловіка: у нього підняті руки / Фото Medium

На місці загибелі працювали силовики у зеленій формі

Як дослідили журналісти, у місці, де загинув мітингувальник, – на перехресті Пушкіна та Притицького, у цей час перебували силовики у зеленій формі.

Згодом фото з місця подій аналізував дослідник Роберт Лі. Він зауважив, що ймовірно бійці озброєні дробовиками Benelli M4 і гранатометами ГМ-94.

More photos of that Belarusian SOF unit (I’m told they’re MVD SOBR). A number of Benelli M4 shotguns and GM-94 grenade launchers, which can both fire less-than-lethal munitions. 294/https://t.co/kE9FCalxj1 pic.twitter.com/r6pyO0YeHI — Rob Lee (@RALee85) August 11, 2020

Схожі бійці поранили журналістку "Нашої Ниви"

У Medium зазначають, що саме чоловіки у схожій формі поранили гумовою кулею журналістку видання "Наша нива".

До якої силової структури належать бійці з Пушкінської:

Варіант Роберта Лі – це Спецвідділ швидкого реагування МВС.

Кореспондент порталу TUT.By вважає, що працював "Алмаз".

Журналісти "Белсату" кажуть, що у цей час бачили там "Альфу" КДБ.

У Medium проаналізували фото з місця подій і припускають, що постріл в Олександра Тарайковського здійснив або боєць "Алмазу", або "Альфи".



На фото, ймовірно, бійці "Альфи" / Фото GettyImages



На фото – бійці "Алмазу" / Фото TUT.by

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