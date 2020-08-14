Перша загибель під час акцій протесту у Білорусі: розслідування журналістів – фото, відео
У ніч з 10 на 11 серпня у Мінську загинув учасник протестів Олександр Тарайковський. Це перша смерть під час акцій непокори, яку офіційно визнала влада Білорусі. За версію МВС, у Тарайковського в руках розірвалась граната. Проте, згідно з розслідуванням ЗМІ, це може бути зовсім не так.
Перед падінням Тарайковського був спалах від пострілу
Одразу після повідомлення про загибель чоловіка у мережі почали з'являтись відео, на яких була можлива загибель Тарайковського. Про це пише Medium.
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На цих кадрах не видно вибуху, зате помітно спалах від пострілу з місця, де стояли силовики. Саме після спалаху чоловік і падає на землю.
Розкадрування відео перед загибеллю чоловіка: у нього підняті руки / Фото Medium
На місці загибелі працювали силовики у зеленій формі
Як дослідили журналісти, у місці, де загинув мітингувальник, – на перехресті Пушкіна та Притицького, у цей час перебували силовики у зеленій формі.
Згодом фото з місця подій аналізував дослідник Роберт Лі. Він зауважив, що ймовірно бійці озброєні дробовиками Benelli M4 і гранатометами ГМ-94.
Схожі бійці поранили журналістку "Нашої Ниви"
У Medium зазначають, що саме чоловіки у схожій формі поранили гумовою кулею журналістку видання "Наша нива".
До якої силової структури належать бійці з Пушкінської:
- Варіант Роберта Лі – це Спецвідділ швидкого реагування МВС.
- Кореспондент порталу TUT.By вважає, що працював "Алмаз".
- Журналісти "Белсату" кажуть, що у цей час бачили там "Альфу" КДБ.
У Medium проаналізували фото з місця подій і припускають, що постріл в Олександра Тарайковського здійснив або боєць "Алмазу", або "Альфи".
На фото, ймовірно, бійці "Альфи" / Фото GettyImages
На фото – бійці "Алмазу" / Фото TUT.by
Актуально ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати голосування: у Лукашенка – 80%
Протести у Білорусі: що відомо
- Вибори президента Білорусі відбулись 9 серпня 2020 року.
- Після оголошення попередніх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, набрав більше ніж 80% голосів, білоруси вийшли на вулиці.
- Люди вимагали легітимного проведення виборів.
- У протести втрутились силовики, які використовували гумові кулі, водомети, світлошумові гранати.
- Відомо про щонайменше двох загиблих, більше тисячі поранених та понад 6 тисяч затриманих.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 14 серпня ЦВК оголосила остаточні результати голосування: Лукашенко – 80,01%, Світлана Тихановська – 10,12%.