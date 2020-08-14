14 серпня – шостий день протестів у Білорусі. З самого ранку люди вийшли на традиційні мирні акції і утворюють ланцюги єдності. Зранку ж почалися і страйки на найбільших державних підприємствах.

Основне про те, як проходить шостий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.

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Що відбувається у Білорусі сьогодні

Страйки на заводах продовжуються

Всенародний страйк, який у Білорусі почався ще у понеділок, продовжується. Зазначимо: він не має тих масштабів, які були у намірах активістів, однак з дня на день працівники держпідприємств виходять на забастовку.

Одними з найактивніших є робітники Мінського електротехнічного заводу імені Козлова. Саме тут у перший день протестів мітингарів розганяли ОМОНівців і навіть пройшли затримання.

14 серпня люди все так само, не боячись наслідків, вийшли з приміщень на вулиці і скандують "Уходь!"

Ще з гайактивніших страйкарів – робітники Білоруського металургійного заводу у Жлобіно. Сьогодні вранці мали розмову із керівництвом, якому віч-на-віч висловили претензії щодо дій влади.

"Белсат" повідомляє: страйкарів, які висловлювали обурення минулими днями, "просили" звільнитися.



Забастовка на БМЗ у Жлобіно

Втім Sputnik Беларусь повідомляє: сьогодні страйкують робітники, які не задіяні у виробництві: люди з нічної зміни чи вихідного.

У Гродно бастують три основні підприємства: Хімволокно і Гродно Азот, меблева фабрика ЗОВ.



У Гродно до робітників меблевої фабрики також вийшло керівництво

У Салігорську мітингують будівельники "Раммонтажбуду".

Страйки відбуваються на десятках підприємств по всій країні: подекуди групи бастувальників є невеликими, а десь, як от на заводві Козлова у Мінську, через зупинку роботи збирається екстрене зібрання профсоюзу, на якому планують висинути вимоги до МВС країни.

Ланцюги солідарності

У центрі столиці білоруси утворили вже традиційних мирний ланцюг солідарності. Така акція відбувається щодня і є стихійною: до неї долучаються прості перехожі, попередньо не домовляючись про місце старту.

Медики і далі страйкують

Другий день поспіль на вулиці виходять і люди в білих халатах. Медики бастують у Мінську, Бресті, Гомелі: вони або виходять окремими групами на території біля лікарень, аби долучаються до загальних ланцюгів солідарності.



Медики також не виходять на роботу, а йдуть протестувати / Фото з телеграм-каналу NEXTA.live

Важливо. Минулої доби вперше від початку прогтестів 9 серпня влада не проводила жорсткої нічної зачистки. У МВС Мінська зазначили: влада пішла на поступки.

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Як пройшов минулий день протестів у Білорусі – дивіться відео