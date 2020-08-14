Протестующие не думают останавливаться: шестой день акций в Беларуси
14 августа – шестой день протестов в Беларуси. С самого утра люди вышли на традиционные мирные акции и образуют цепи единства. Утром же начались и забастовки в крупнейших государственных предприятиях.
Основное о том, как проходит шестой день массовых протестов в Беларуси, собрал 24 канал.
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Что происходит в Беларуси сегодня
Забастовки на заводах продолжаются
Всенародная забастовка, которая в Беларуси началась еще в понедельник, продолжается. Отметим: она не имеет тех масштабов, которые были в намерениях активистов, однако с каждым днем работники госпредприятий выходят на забастовку.
Одними из самых активных являются рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова. Именно здесь в первый день протестов митингующих разогнали омоновцы и даже прошли задержания.
14 августа люди все так же, не боясь последствий, вышли из помещений на улице и скандируют "Уходи!"
Еще из самых активных бастующих – рабочие Белорусского металлургического завода в Жлобино. Сегодня утром был разговор с руководством, которому с глазу на глаз высказали претензии относительно действий власти.
"Белсат" сообщает: забастовщиков, которые выражали возмущение в минувшие дни, "просили" уволиться.
Забастовка на БМЗ в Жлобино
Впрочем Sputnik Беларусь сообщает: сегодня бастуют рабочие, которые не задействованы в производстве: люди с ночной смены или выходного.
В Гродно бастуют три основных предприятия: Химволокно и Гродно Азот, мебельная фабрика ЗОВ.
В Гродно к рабочим мебельной фабрики также вышло руководство
В Салигорске митингуют строители "Реммонтажстроя".
Забастовки происходят на десятках предприятий по всей стране: где-то группы протестующих небольшие, а где-то, как вот на заводе Козлова в Минске, из-за остановки работы собирается экстренное собрание профсоюза, на котором планируют выдвинуть требования в МВД страны.
Цепи солидарности
В центре столицы белорусы создали уже традиционную мирную цепь солидарности. Такая акция проходит ежедневно и является стихийной: к ней присоединяются простые прохожие без предварительного договора о месте старта.
Медики и дальше бастуют
Второй день подряд на улицы выходят и люди в белых халатах. Медики бастуют в Минске, Бресте, Гомеле: они либо выходят отдельными группами на территории возле больниц, чтобы приобщаются к общим цепям солидарности.
Медики также не выходят на работу, а идут протестовать / Фото из телеграмм-канала NEXTA.live
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Как прошел прошлый день протестов в Беларуси – смотрите видео