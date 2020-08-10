Выборы в Беларуси: ОМОН заставлял комиссию подписывать протоколы с "правильными цифрами"
По данным национального экзит-пола, победу на выборах в Беларуси с большим отрывом одержал Лукашенко. Однако из разных городов страны поступают сообщения о фальсификациях.
Так, в одной из школ в городе Гродно избирательную комиссию милиция закрыла в школе. Члены комиссии не захотели ставить свои подписи в протоколе со сфальсифицированными цифрами, сообщает сайт "Белсат.tv".
Кстати Лукашенко побеждает с огромным отрывом: результаты экзит-полов на выборах президента Беларуси
Избирательная комиссия отказалась подписывать протоколы и требовала честного подсчета голосов. В школу приехал ОМОН и начал вытаскивать людей на улицу.
Когда приехали омоновцы, начались переговоры с комиссией. В результате всех переговоров записали 56% Тихановской, хотя на самом деле было 78%. Это был компромисс. Председателя комиссии вывел ОМОН, а люди на улице кричали "Позор!".
Как проголосовали на выборах президента Беларуси, согласно экзит-полов
- Александр Лукашенко – 79,7%,
- Светлана Тихановська – 6,8%,
- Анна Канопацька – 2,3%,
- Андрей Дмитриев – 1,1%,
- Сергей Черечень – 0,9%,
- против всех – 9,2%.
Всего в списки избирателей включили более 6,84 миллиона человек, из них - почти 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 – за рубежом. Согласно белорусским законам, победителем выборов является лицо за которую проголосовали более 50% пришедших на участки.
Общая официальная явка на выборах – 84,05% избирателей.