Вибори у Білорусі: ОМОН силував комісію підписувати протоколи з "правильними цифрами"
За даними національного екзитполу, перемогу на виборах у Білорусі з великим відривом здобув Лукашенко. Однак з різних міст країни надходять повідомлення про фальсифікації.
Так, в одній зі шкіл у місті Гродно виборчу комісію міліція закрила в школі. Члени комісії не захотіли ставити свої підписи на протоколі зі сфальсифікованими цифрами, повідомляє сайт "Белсат.tv".
До речі Лукашенко перемагає з величезним відривом: результати екзитполів на виборах президента Білорусі
Виборча комісія відмовилася підписувати протоколи і вимагала чесного підрахунку голосів. В школу приїхав ОМОН і почав витягати людей на вулицю.
Коли приїхали омонівці, почалися переговори з комісією. В результаті всіх переговорів записали 56% Тіхановскій, хоча насправді було 78%. Це був компроміс. Голови комісії вивів ОМОН, а люди на вулиці кричали "Ганьба!".
Як проголосували на виборах президента Білорусі, відповідно до екзитполів
- Олександр Лукашенко – 79,7%,
- Світлана Тихановська – 6,8%,
- Анна Канопацька – 2,3%,
- Андрій Дмитрієв – 1,1%,
- Сергій Черечень – 0,9%,
- проти всіх – 9,2%
Загалом до списків виборців включили понад 6,84 мільйона осіб, з них – майже 1,24 мільйона проживають в Мінську, 5 319 – за кордоном. Згідно з білоруськими законами, переможцем виборів є та особа за яку проголосували понад 50% тих, хто прийшов на дільниці.
Загальна офіційна явка на виборах – 84,05% виборців.