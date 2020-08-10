За даними національного екзитполу, перемогу на виборах у Білорусі з великим відривом здобув Лукашенко. Однак з різних міст країни надходять повідомлення про фальсифікації.

Так, в одній зі шкіл у місті Гродно виборчу комісію міліція закрила в школі. Члени комісії не захотіли ставити свої підписи на протоколі зі сфальсифікованими цифрами, повідомляє сайт "Белсат.tv".

До речі Лукашенко перемагає з величезним відривом: результати екзитполів на виборах президента Білорусі

Виборча комісія відмовилася підписувати протоколи і вимагала чесного підрахунку голосів. В школу приїхав ОМОН і почав витягати людей на вулицю.

Коли приїхали омонівці, почалися переговори з комісією. В результаті всіх переговорів записали 56% Тіхановскій, хоча насправді було 78%. Це був компроміс. Голови комісії вивів ОМОН, а люди на вулиці кричали "Ганьба!".

Як проголосували на виборах президента Білорусі, відповідно до екзитполів

Олександр Лукашенко – 79,7%,

Світлана Тихановська – 6,8%,

Анна Канопацька – 2,3%,

Андрій Дмитрієв – 1,1%,

Сергій Черечень – 0,9%,

проти всіх – 9,2%

Загалом до списків виборців включили понад 6,84 мільйона осіб, з них – майже 1,24 мільйона проживають в Мінську, 5 319 – за кордоном. Згідно з білоруськими законами, переможцем виборів є та особа за яку проголосували понад 50% тих, хто прийшов на дільниці.

Загальна офіційна явка на виборах – 84,05% виборців.

Опісля оголошення результатів виборів за даними екзитполу у Білорусі почалися масові криваві сутички мітингувальників із силовиками. Відомо про півторисотні затриманих і ще щонайменше 50 травмованих. Докладніше про перебіг сутичок дивіться за посиланням.