Білоруська влада підрахувала збитки від протестів та страйків, вони начебто склали 500 мільйонів доларів. Значно більшою є сума відтермінованої шкоди: її в адміністрації Лукашенка оцінили у мільярди доларів.

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Через заворушення неабияк постраждала інвестиційна привабливість Білорусі. Про це заявив помічник президента Білорусі з фінансових питань Валерій Бєльський, інформує БелТА.

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Втрати від протестних акцій – це не ті 500 тисяч білоруських рублів, які витрачені на відновлення клумб і газонів. Поточний збиток вже склав не менше 500 мільйонів доларів,

– зазначив Бєльський.

На думку Бєльського, причин для протестів в країні немає, проте наслідки будуть плачевними. Особливо це стосується страйків на підприємствах-гігантах.

"Страйк, як форму політичного протесту, обрали працівники держпідприємств. Кращих, яким за рішенням глави держави, надавали підтримку. З достойною зарплатою та соцпакетом", – сказав Бєльський.

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