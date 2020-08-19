Мільйони чи мільярди: влада Білорусі оцінила збитки від протестів
Білоруська влада підрахувала збитки від протестів та страйків, вони начебто склали 500 мільйонів доларів. Значно більшою є сума відтермінованої шкоди: її в адміністрації Лукашенка оцінили у мільярди доларів.
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Через заворушення неабияк постраждала інвестиційна привабливість Білорусі. Про це заявив помічник президента Білорусі з фінансових питань Валерій Бєльський, інформує БелТА.
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Втрати від протестних акцій – це не ті 500 тисяч білоруських рублів, які витрачені на відновлення клумб і газонів. Поточний збиток вже склав не менше 500 мільйонів доларів,
– зазначив Бєльський.
На думку Бєльського, причин для протестів в країні немає, проте наслідки будуть плачевними. Особливо це стосується страйків на підприємствах-гігантах.
"Страйк, як форму політичного протесту, обрали працівники держпідприємств. Кращих, яким за рішенням глави держави, надавали підтримку. З достойною зарплатою та соцпакетом", – сказав Бєльський.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори.
- Згідно з офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак на переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими.
- Білорусь охопили масштабні мітинги та протести одразу після голосування.
- 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- Під час акцій протесту відомо про щонайменше 5 загиблих (лише чотири офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.