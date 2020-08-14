Родичам затриманого під час протестів білоруса Олександра Вихоря правоохоронці розповіли, що 25-річний чоловік помер від передозування наркотиками. Рідні у цю версію не вірять, вони стверджують: хлопець навіть не курив.

Білоруса затримали ще 9 серпня. При цьому, Олександр, за словами родичів, навіть не брав участь у протестах, а йшов на побачення. Про це інформує TUT.by.

Дивіться також Протести в Білорусі: лікар повідомив про ще одного загиблого після побиття ОМОНом – ЗМІ

Вранці ми телефонували слідчому, щоб дізнатися, як просувається справа щодо загибелі Саші. Нас виправили: "Він не загинув. Він помер від передозування наркотиками". Що? Та він навіть не курив ніколи. І потім, наркотики? Він же був під вартою кілька днів до смерті,

– розповіла сестра загиблого Ольга.

Ба більше – рідним поки ще навіть не показали тіло Олександра. Родина вже найняла адвоката та збирається пильно стежити за слідством. Окрім того, вони шукають свідків, які володіють інформацією про затримання хлопця.

Що кажуть у Слідчому комітеті Білорусі:

Там озвучили свою версію події. Попередньо встановлено, що ввечері 9 серпня Олександр Вихор був затриманий співробітниками міліції за активну участь у несанкціонованому масовому заході.

Постановою суду його притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді арешту строком на 10 діб.

"Чоловік був направлений до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанин був доправлений до закладу охорони здоров’я, де помер", – кажуть там.

Також слідчі додають: під час первинного огляду видимих тілесних ушкоджень, які могли стати причиною смерті, медики не виявили.

Детальніше про смерть затриманого білоруса: