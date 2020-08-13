Протести в Білорусі: лікар повідомив про ще одного загиблого після побиття ОМОНом – ЗМІ
Білоруські ЗМІ повідомляють, що в лікарні міста Жодіно помер чоловік. Його під час протестів в Білорусі побили силовики. Мер міста спростовує цю інформацію.
Інформацію про ще одного загиблого підтвердив лікар швидкої допомоги під час зустрічі з мером міста. Наразі інших подробиць про загиблого немає. Про це повідомляє телеграм-канал KYKY.
До теми На протесті у Білорусі загинув Олександр Тарайковський: його жінка не вірить у вибух
Мер міста назвав інформацію про смерть протестувальника "брехнею". Проте він пообіцяв прийти в госпіталь і розібратися.
Протести в Жодіно
- В Жодино відбулась зустріч жителів міста з мером. Від нього вимагають прибрати з міста ОМОНівців, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.
- На зустріч прийшли кілька тисяч протестувальників. За даними місцевих ЗМІ, вони "в жорсткій формі ставлять питання" міському голові. Після тривалої суперечки, мер втік від жителів міста, попередньо звинувативши їх у тому, що вони "керуються зовнішніми інструкціями".
- ВІн пішов, коли йому поставили запитання, чи готовий він піти у відставку.
Що відомо про затриманих і постраждалих у Білорусі
- Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисяч осіб. За останню добу – 700 нових затримань. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.
- У МВС Білорусі кажуть, що станом на 13 серпня внаслідок сутичок постраждали 103 співробітника міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – вже про чотирьох.
- Водночас стало відоме ім'я загиблого під час протестів у Білорусі – на вулиці Пушкінській у Мінську загинув 34-річний Олександр Тарайковський. За офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки.
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