Білоруські ЗМІ повідомляють, що в лікарні міста Жодіно помер чоловік. Його під час протестів в Білорусі побили силовики. Мер міста спростовує цю інформацію.

Інформацію про ще одного загиблого підтвердив лікар швидкої допомоги під час зустрічі з мером міста. Наразі інших подробиць про загиблого немає. Про це повідомляє телеграм-канал KYKY.

До теми На протесті у Білорусі загинув Олександр Тарайковський: його жінка не вірить у вибух

Мер міста назвав інформацію про смерть протестувальника "брехнею". Проте він пообіцяв прийти в госпіталь і розібратися.

Протести в Жодіно

В Жодино відбулась зустріч жителів міста з мером. Від нього вимагають прибрати з міста ОМОНівців, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.

На зустріч прийшли кілька тисяч протестувальників. За даними місцевих ЗМІ, вони "в жорсткій формі ставлять питання" міському голові. Після тривалої суперечки, мер втік від жителів міста, попередньо звинувативши їх у тому, що вони "керуються зовнішніми інструкціями".

ВІн пішов, коли йому поставили запитання, чи готовий він піти у відставку.

Що відомо про затриманих і постраждалих у Білорусі

Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисяч осіб. За останню добу – 700 нових затримань. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.

У МВС Білорусі кажуть, що станом на 13 серпня внаслідок сутичок постраждали 103 співробітника міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – вже про чотирьох.

Водночас стало відоме ім'я загиблого під час протестів у Білорусі – на вулиці Пушкінській у Мінську загинув 34-річний Олександр Тарайковський. За офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки.

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