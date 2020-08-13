Протесты в Беларуси: врач сообщил о еще одном погибшем после избиения ОМОНом – СМИ
Белорусские СМИ сообщают, что в больнице города Жодино умер человек. Его во время протестов в Беларуси избили силовики. Мэр города Дмитрий Заболоцкий опровергает эту информацию.
Информацию о еще одном погибшем подтвердил врач скорой помощи во время встречи с мэром города. Сейчас других подробностей о погибшем нет. Об этом сообщает телеграмм-канал KYKY.
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Мэр города назвал информацию о смерти протестующего "ложью". Однако он пообещал прийти в госпиталь и разобраться.
Протесты в Жодино
- В Жодино состоялась встреча жителей города с мэром. От него требуют убрать из города омоновцев, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов.
- На встречу пришли несколько тысяч протестующих. По данным местных СМИ, они "в жесткой форме задают вопросы" городскому голове. После длительного спора, мэр ушел от жителей города, предварительно обвинив их в том, что они "руководствуются внешними инструкциями".
- Он ушел, когда ему задали вопрос, готов ли он уйти в отставку.
Встреча мэра с работниками "БелАЗа" в городе Жодино: смотрите видео
Что известно о задержанных и пострадавших в Беларуси
- В целом по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6700 человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан.
- В МВД Беларуси говорят, что по состоянию на 13 августа в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, зато активисты – уже о четырех.
- В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно не имел с собой взрывчатки.