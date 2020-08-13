Белорусские СМИ сообщают, что в больнице города Жодино умер человек. Его во время протестов в Беларуси избили силовики. Мэр города Дмитрий Заболоцкий опровергает эту информацию.

Информацию о еще одном погибшем подтвердил врач скорой помощи во время встречи с мэром города. Сейчас других подробностей о погибшем нет. Об этом сообщает телеграмм-канал KYKY.

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Мэр города назвал информацию о смерти протестующего "ложью". Однако он пообещал прийти в госпиталь и разобраться.

Протесты в Жодино

В Жодино состоялась встреча жителей города с мэром. От него требуют убрать из города омоновцев, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов.

На встречу пришли несколько тысяч протестующих. По данным местных СМИ, они "в жесткой форме задают вопросы" городскому голове. После длительного спора, мэр ушел от жителей города, предварительно обвинив их в том, что они "руководствуются внешними инструкциями".

Он ушел, когда ему задали вопрос, готов ли он уйти в отставку.

Встреча мэра с работниками "БелАЗа" в городе Жодино: смотрите видео

Что известно о задержанных и пострадавших в Беларуси