10 серпня на вулиці Пушкінській загинув 34-річний Олександр Тарайковський. Цивільна дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки. Влада тим часом каже, що він загинув з необережності, бо сам себе підірвав.

Про те, що її чоловік Олександр загинув, дружина дізналася від репортерів, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо У Мінську загинув протестувальник: ним виявився 34-річний місцевий житель

За офіційною версією, в його руках здетонував вибуховий пристрій. Родичі у цю версію не вірять. За словами його дружини, 10 серпня, близько 20:00, вони повернулися з дочкою з прогулянки.

Він був дуже обурений затриманням і розстрілом людей. Він дізнався, що туди збираються люди, і сказав, що піде в свою квартиру в цьому районі. У нього з собою нічого не було: шорти, біла футболка, телефон. У мене є його паспорт,

– розповідає жінка.

Приблизно о 22:30 Олександр подзвонив дружині і сказав, що збирається додому. З цього моменту у сім'ї не було інформації про його місце розташування та про те, чи живий він взагалі. Його шукали в лікарнях і слідчих ізоляторах.

Жінка каже, що вони з Олександром офіційно не прописані: у них цивільний шлюб, але є 3-річна дочка. У Олександра ще є сестра і батько, і їхні номери, звісно, були у телефоні, який знайшли поруч із тілом. Однак їм ніхто нічого не повідомив.



На місце загибелі Олександра люди щодня несуть квіти / Фото GettyImages

Коли 13 серпня журналісти звернулися до Слідчого комітету, їм сказали, що Олександра вважають безвісти зниклим.

Однак у цьому виникає колізія: через кілька годин після смерті протестувальника МВС поширило інформацію про його судимості. А це означає, що насправді він був ідентифікований.

На місці загибелі Олександра Тарайковського люди щодня носять квіти. Щонайменше двічі їх розкидував ОМОН і розганяв звідти людей.

Про судимість Олександра

Олександр був засуджений до 7 років ув'язнення за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Жінка каже, що він відсидів весь термін і незабаром з нього зняли судимість.

Він заступився за свою матір. Її побив сусід по кімнаті, він встав, і все. Ми ніколи про це не говорили,

– каже жінка.

Олександр намагався не працювати на державу, розповідає товариш загиблого. Виготовляв автомобільні штори, створив сайт hober.by, відкрив ФОП і спробував прогодувати сім'ю і маленьку дочку.

Він завжди був упертим, але дуже веселою людиною. Насправді намагався жити, забувши своє минуле. Зробив ремонт у квартирі. Він виплатив батькові кредити за квартиру і пішов з життя з чистою совістю, борючись за щасливе майбутнє білоруського народу,

– розповів друг загиблого.

Про вибух гранати у руках

На варіант з розривом в руках вибухового пристрою товариш реагує різко: "Що за божевілля?! Він працює в районі. Його батько живе в 150 метрах", – говорить він.

Хтось надіслав цивільній дружині відео з соціальних мереж, на якому відображено момент смерті Олександра. Вона подивилася на нього до впізнання тіла, яке відбулося лише 13 серпня. "Я дивилася відео до того, як опізнавала тіло і сподівалася, що це не він. Не знаю, чому він виступив один. Напевно, не думав, що будуть стріляти", – припускає жінка.

До теми Лукашенко знову пробив дно: в Мінську знищили меморіал загиблому під час протестів

Жінка Тарайковського у відчаї ставить риторичні питання, чи когось покарають і чи хтось відповідатиме за смерть: "У мене питання, чи буде порушено кримінальну справу або за це когось покарають?"

Версія МВС про загибель Олександра Тарайковського