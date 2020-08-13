10 августа на улице Пушкинской погиб 34-летний Александр Тарайковский. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно не имел с собой взрывчатки. Власти тем временем говорят, что он погиб по неосторожности, потому что сам себя подорвал.

О том, что ее муж Александр погиб, жена узнала от репортеров, сообщает "Радио Свобода".

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По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Родственники не верят, по словам его жены 10 августа около 20:00 они вернулись с дочерью с прогулки.

Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что туда собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт,

– рассказывает женщина.

Примерно в 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было информации, его искали в больницах и следственных изоляторах.

Женщина говорит, что они с Александром официально не прописаны: у них гражданский брак, но есть 3-летняя дочь. У Александра еще есть сестра и отец, и их номера, конечно, были в телефоне, который нашли рядом с телом. Однако им никто ничего не сообщил.



На место гибели Александра люди ежедневно несут цветы / Фото GettyImages

Когда 13 августа журналисты обратились в Следственный комитет, им сказали, что Александра считают без вести пропавшим.

Однако в этом возникает коллизия: через несколько часов после его смерти МВД распространило информацию о его судимостях. А это значит, что на самом деле он был идентифицирован.

О судимости Александра

Александр был приговорен к 7 годам заключения за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Женщина говорит, что он отсидел весь срок и вскоре с него сняли судимость.

Он вступился за свою мать. Ее избил сосед по комнате, он встал, и все. Мы никогда об этом не говорили,

– говорит женщина.

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