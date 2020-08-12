В столице Беларуси Минске возле станции метро "Пушкинская" разобрали стихийный мемориал. Именно здесь во время протестов погиб человек (первая официальная жертва) и сюда накануне целый день несли цветы.

В Минске уничтожили мемориал погибшему

Об этом утром 12 августа сообщило оппозиционное издание TUT.BY. По словам журналистов, сейчас не оставалось и намека на стихийный мемориал. Но люди несут цветы снова. Кроме того, цветы и свечи до сих пор лежат на парапете, но у другого выхода из "Пушкинской".

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Люди к мемориалу снова начали нести цветы / Фото: TUT.BY

Я такой наглости не ожидал услышать. Как поступили с этим мемориалом, который здесь был вчера в течение дня и вечером. Я – солидарен с людьми, которые выходят. Здесь все было устлано цветами. Сегодня все почищено, ничего нет. Это сверхнаглость,

– поделился мыслями, едва сдерживая слезы, минчанин Юрий.

Журналисты добавляют, что сейчас в Минске во многих местах ничего не напоминает о протестах. Даже местные дворники удивляются необычной чистоте и говорят, что, похоже, кто-то потрудился до них.



От последствий протестов в столице Беларуси не осталось ни следа / Фото: TUT.BY

Заметим, что протесты в Городах Беларуси продолжались 3 дня и, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем.

Место, где был установлен стихийный мемориал в Минске / Карта

Что известно об этом стихийном мемориале

Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило, что во время протестов погиб мужчина. Произошло это вроде во время столкновения с силовиками, и в его руках взорвалась граната. Взрывное устройство он хотел якобы бросить в спецназовцев.

Впоследствии появились сообщения, что якобы человек еще имел судимость – отсидел в тюрьме 7 лет за убийство. Ему было 34 года и он жил в Минске.

Но очередной лжи от Лукашенко белорусы не поверили. И на следующий день к месту убийства митингующего начали сносить цветы. Также люди время от времени аплодировали, некоторые плакали. А машины, которые проезжали мимо, сигналили.

По мнению большинства из тех, кто приходил, пролилась кровь, и теперь Лукашенко за это должен ответить.

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Как люди несли цветы к мемориалу погибшему во время протестов: смотрите видео

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них получает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны – они считают, что выборы были цинично сфальсифицированными.

Поэтому, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов. На самом деле погибших может быть больше.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку.

11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Силовики задерживали случайных прохожих и теперь уже прибегли к новой тактике – засады даже во дворах и кустах. Кроме того, спецназовцы беспощадно начали бить машины и массово задерживать журналистов.

Подробнее с ходом протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.