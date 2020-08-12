У столиці Білорусі Мінську біля станції метро "Пушкінська" розібрали стихійний меморіал. Саме тут під час протестів загинув чоловік (перша офіційна жертва) та сюди напередодні цілий день несли квіти.

У Мінську знищили меморіал загиблому

Про це вранці 12 серпня повідомило опозиційне видання TUT.BY. За словами журналістів, наразі не залишалося й натяку на стихійний меморіал. Але люди несуть квіти знову. Крім того, квіти та свічки ще досі лежать на парапеті, але біля іншого виходу з "Пушкінської".

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Люди до меморіалу знову почали нести квіти / Фото: TUT.BY

Я таке нахабство не очікував почути. Як вчинили з цим меморіалом, який тут був вчора протягом дня та ввечері. Я – солідарний з людьми, які виходять. Тут все було встелено квітами. Сьогодні все почищено, нічого немає. Це наднахабість,

– поділився думками, ледь стримуючи сльози, мінчанин Юрій.

Журналісти додають, що зараз у Мінську в багатьох місцях нічого не нагадує про протести. Навіть місцеві двірники дивуються незвичній чистоті і кажуть, що, схоже, хтось потрудився до них.







Від наслідків протестів у столиці Білорусі не залишилось ні сліду / Фото: TUT.BY

Зауважимо, що протести у Містах Білорусі тривали 3 дні та, імовірно, триватимуть і надалі.

Місце, де було встановлено стихійний меморіал у Мінську / Карта

Що відомо про цей стихійний меморіал

Увечері 10 серпняМВС Білорусі повідомило, що під час протестів загинув чоловік. Сталося це начебто під час сутички з силовиками, і в його руках вибухнула граната. Вибуховий пристрій він хотів нібито кинути в спецпризначенців.

Згодом з’явилися повідомлення, що начебто чоловік ще мав судимість – відсидів у в’язниці 7 років за вбивство. Йому було 34 роки та він жив у Мінську.

Але черговій брехні від Лукашенка білоруси не повірили. І наступного дня до місця вбивства мітингувальника почали зносити квіти. Також люди час від часу аплодували, дехто плакав. А машини, які проїздили повз, сигналили.

На переконання більшості з тих хто приходив, пролилася кров, і тепер Лукашенко за це має відповісти.

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Як люди несли квіти до меморіалу загиблому під час протестів: дивіться відео

Протести в Білорусі: коротко

Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим не погоджуються – вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифікованими.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 проти 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. Насправді загиблих може бути більше.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк.

11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Силовики затримували випадкових перехожих і тепер вже вдалися до нової тактики – засідки навіть у дворах і кущах. Крім того, спецпризначенці нещадно почали бити машини та масово затримувати журналістів.

Детальніше з перебігом протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.