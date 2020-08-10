Під час протестів 10 травня в столиці Білорусі загинув чоловік. За даними МВС, у нього в руках вибухнув вибуховий пристрій. Натомість опозиційні ресурси пишуть, що у цей час мітингувальників силовики активно обстрілювали.

Перша офіційна жертва під час протестів у Білорусі

Повідомлення про інцидент опублікувала речниця МВС Білорусі в телеграмі. Зауважимо, що це перша офіційна заява білоруської влади щодо жертв.

За її словами, трагедія сталася приблизно о 23:00 на вулиці Притицького. Представниця силового відомства переконує, що перед цим натовп почав будувати барикади для блокування руху. І зрештою, між мітингувальниками та спецпризначенцями виникли сутички. Останні, зі свого боку, спробували розібрати барикади.

Під час протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув в руці – чоловік зазнав травм несумісних із життям,

– кажуть у МВС Білорусі.

Новина доповнюється