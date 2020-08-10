Протести в Білорусі: що відомо про постраждалих, їх травми і стан
Міністерство охорони здоров’я Білорусі спростовує інформацію про те, що під час сутичок у Білорусі в ніч з 9 на 10 серпня, загинули люди. Водночас, там називають відносно невелику кількість постраждалих під час протестів – близько пів сотні з боку активістів і майже 40 з боку силовиків. З якими травмами та у якому стані перебувають люди – далі.
Стан усіх постраждалих в акціях начебто стабільний. Принаймні, про це інформує Міністерство охорони здоров’я Білорусі.
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Кого госпіталізували (за офіційною версією):
- 39 силовиків;
- Понад 50 протестувальників (точна цифра не названа).
За інформацію видання TUT.by постраждалих у Мінську везли в 4, 6, 10 міські лікарні, лікарню швидкої допомоги, а також – у військовий госпіталь.
Що розповідають медики
- Спершу пацієнтів привозили з черепно-мозковими травмами;
- Дехто казав, що вдарився об бордюр, та травми, за словами медиків, були нетипові для таких випадків;
- У супроводжувальних листах "швидких" вказувалося, що постраждалі брали участь у протестах;
- Пізніше почали привозити пацієнтів з пораненнями гумовими кулями, які досить глибоко
- В основному під поранення кулями потрапляли кінцівки протестувальників: руки і ноги, в одного була травмована шия.
- Пацієнти, які отримали поранення ніг і рук гумовими кулями, лежать в лікарні, за ними потрібен медичний контроль. Зокрема, тому, що поки незрозумілий обсяг ураження і може бути контузія тканин.
- Також до лікарень привозили пацієнтів з множинними забоями, деякі приїжджали самі.
- Ті, хто приїжджали самі, вже були перебинтовані.
- За словами медика лікарні швидкої допомоги, до них в клініку з акцій протесту доправили понад 10 пацієнтів, в основному, – це люди у віці від 30 до 50 років.
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Тяжкі випадки
Медик 4-ї міської клінічної лікарні розповів журналістам, що у одного з пацієнтів, якого привезли з протестів, – сліпе кульове поранення поперекової області і торакоабдомінальне поранення з пошкодженням внутрішніх органів, є осколкові переломи ребер. Пацієнта прооперували, зараз його стан оцінюється як важкий і стабільний.
Окрім того, стало відомо про долю протестувальника, якого вже встигли назвати загиблим. Фото чоловіка з закривавленою головою, що нерухомо лежить на траві, встигло облетіти міжнародні ЗМІ.
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Ще один постраждалий під час протестів у Мінську / Фото Getty images
Люди надають першу допомогу побитому протестувальнику у Мінську / Фото Getty images
Постраждалий протестувальник у "швидкій"
На щастя, він живий, але перебуває у важкому стані і без свідомості в реанімації. Це – Роман Зайцев. Він одружений, має дітей, на фото його впізнала сестра дружини і ті на пару почали обдзвонювати лікарні Мінська.
Раніше білоруські ЗМІ писали, що чоловіку зробили 2 операції, його обличчя та тіло сильно поранені і він весь перебинтований.
Дивіться відео: протести в Білорусі в ніч з 9 на 10 серпня