Міністерство охорони здоров’я Білорусі спростовує інформацію про те, що під час сутичок у Білорусі в ніч з 9 на 10 серпня, загинули люди. Водночас, там називають відносно невелику кількість постраждалих під час протестів – близько пів сотні з боку активістів і майже 40 з боку силовиків. З якими травмами та у якому стані перебувають люди – далі.

Стан усіх постраждалих в акціях начебто стабільний. Принаймні, про це інформує Міністерство охорони здоров’я Білорусі.

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Кого госпіталізували (за офіційною версією):

39 силовиків;

Понад 50 протестувальників (точна цифра не названа).

За інформацію видання TUT.by постраждалих у Мінську везли в 4, 6, 10 міські лікарні, лікарню швидкої допомоги, а також – у військовий госпіталь.

Що розповідають медики

Спершу пацієнтів привозили з черепно-мозковими травмами;

Дехто казав, що вдарився об бордюр, та травми, за словами медиків, були нетипові для таких випадків;

У супроводжувальних листах "швидких" вказувалося, що постраждалі брали участь у протестах;

Пізніше почали привозити пацієнтів з пораненнями гумовими кулями, які досить глибоко

В основному під поранення кулями потрапляли кінцівки протестувальників: руки і ноги, в одного була травмована шия.

Пацієнти, які отримали поранення ніг і рук гумовими кулями, лежать в лікарні, за ними потрібен медичний контроль. Зокрема, тому, що поки незрозумілий обсяг ураження і може бути контузія тканин.

Також до лікарень привозили пацієнтів з множинними забоями, деякі приїжджали самі.

Ті, хто приїжджали самі, вже були перебинтовані.

За словами медика лікарні швидкої допомоги, до них в клініку з акцій протесту доправили понад 10 пацієнтів, в основному, – це люди у віці від 30 до 50 років.

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Тяжкі випадки

Медик 4-ї міської клінічної лікарні розповів журналістам, що у одного з пацієнтів, якого привезли з протестів, – сліпе кульове поранення поперекової області і торакоабдомінальне поранення з пошкодженням внутрішніх органів, є осколкові переломи ребер. Пацієнта прооперували, зараз його стан оцінюється як важкий і стабільний.

Окрім того, стало відомо про долю протестувальника, якого вже встигли назвати загиблим. Фото чоловіка з закривавленою головою, що нерухомо лежить на траві, встигло облетіти міжнародні ЗМІ.

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Ще один постраждалий під час протестів у Мінську / Фото Getty images



Люди надають першу допомогу побитому протестувальнику у Мінську / Фото Getty images



Постраждалий протестувальник у "швидкій"

На щастя, він живий, але перебуває у важкому стані і без свідомості в реанімації. Це – Роман Зайцев. Він одружений, має дітей, на фото його впізнала сестра дружини і ті на пару почали обдзвонювати лікарні Мінська.

Раніше білоруські ЗМІ писали, що чоловіку зробили 2 операції, його обличчя та тіло сильно поранені і він весь перебинтований.

Дивіться відео: протести в Білорусі в ніч з 9 на 10 серпня