Під час розгону протестувальників у Білорусі силовики побили українського журналіста, фотографа агентства Assotiated Press Мстислава Чернова. За інформацією ЗМІ, зараз чоловік не перебуває під вартою та його стан задовільний.

За словами колег Чернова, він в нормі. Проте вночі правоохоронці били його по ногах і руках, повідомляє голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у фейсбуці.

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Як інформують західні ЗМІ, незадовго до опівночі Мстислава Чернова привезли до лікарні з підозрою на струс мозку. Перед тим його побив ОМОН у фургоні міліції. Зараз він не в лікарні та не має серйозних травм.

Гарні новини. Мстислав знаходиться поза лікарнею і не має зламаних кісток чи інших серйозних травм. Він не перебуває під вартою поліції,

– інформують колеги Чернова із агентства АР.

Національна спілка журналістів України висловила солідарність із Мстиславом Черновим, закликала владу Білорусі не застосовувати силу до працівників ЗМІ та не переслідувати колег за журналістську діяльність.

Хто такий Мстислав Чернов? Український фотожурналіст, військовий кореспондент та письменник. Відомий висвітленням Революції гідності, війни на Сході України, Сирійської громадянської війни, битви за Мосул в Іраку. Чернов — журналіст американського агентства Assotiated Press та президент Української асоціації професійних фотографів. Його роботи публікують у провідних ЗМІ світу.

Затримання протестувальників у Білорусі

Загалом затримано щонайменше 3 тисячі мітингувальників та є близько 50 поранених.

За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів, під час протестів правоохоронці затримали щонайменше 15 журналістів. Зокрема затримування відбувались у Мінську, Вітебську, Могилеві та Гродно.