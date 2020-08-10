Во время разгона протестующих в Беларуси силовики избили украинского журналиста, фотографа агентства Assotiated Press Мстислава Чернова. По информации СМИ, сейчас мужчина находится под стражей и его состояние удовлетворительное.

По словам коллег Чернова, он в норме. Однако ночью правоохранители били его по ногам и рукам, сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в фейсбуке.

Важно Протесты в Беларуси: митингующие обнародовали план последующих действий

Как информируют западные СМИ, незадолго до полуночи Мстислава Чернова привезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Перед тем его избил ОМОН в фургоне милиции. Сейчас он не в больнице и не имеет серьезных травм.

Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции,

– информируют коллеги Чернова из агентства АР.

Национальный союз журналистов Украины выразил солидарность с Мстиславом Черновым, призвал власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность.

Кто такой Мстислав Чернов? Украинский фотожурналист, военный корреспондент и писатель. Известен освещением Революции достоинства и войны на Востоке Украины, Сирийской гражданской войны, битвы за Мосул в Ираке. Чернов – журналист американского агентства Assotiated Press и президент Украинской ассоциации профессиональных фотографов. Его работы публикуют в ведущих СМИ мира.

Задержание протестующих в Беларуси

Всего задержаны по меньшей мере 3 тысячи митингующих и есть около 50 раненых.

По данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, во время протестов правоохранители задержали по меньшей мере 15 журналистов. В частности задержания происходили в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.