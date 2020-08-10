Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о том, что во время столкновений в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа погибли люди. В то же время там называют относительно небольшое количество пострадавших во время протестов – около полсотни со стороны активистов и около 40 со стороны силовиков. С какими травмами и в каком состоянии находятся люди – далее.

Состояние всех пострадавших в акциях якобы стабильное. По крайней мере, об этом информирует Министерство здравоохранения Беларуси.

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Кого госпитализировали (по официальной версии):

39 силовиков;

Более 50 протестующих (точная цифра не названа).

По информации издания TUT.by пострадавших в Минске везли в 4, 6, 10 городские больницы, больницу скорой помощи, а также – в военный госпиталь.

Что рассказывают медики

Сначала пациентов привозили с черепно-мозговыми травмами;

Некоторые говорили, что ударились о бордюр, но травмы, по словам медиков, были нетипичные для таких случаев;

В сопроводительных письмах "скорых" указывалось, что пострадавшие участвовали в протестах;

Позже начали привозить пациентов с ранениями резиновыми пулями, которые достаточно глубоки;

В основном под ранения пулями попадали конечности протестующих: руки и ноги, у одного была травмирована шея.

Пациенты, получившие ранения ног и рук резиновыми пулями, лежат в больнице, за ними нужен медицинский контроль. В частности, потому, что пока непонятен объем поражения и может быть контузия тканей.

Также в больницы привозили пациентов с множественными ушибами, некоторые приезжали сами.

Те, кто приезжали сами, уже были перебинтоваными.

По словам медика больницы скорой помощи, к ним в клинику с акций протеста доставили более 10 пациентов, в основном, – это люди в возрасте от 30 до 50 лет.

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Тяжелые случаи

Медик 4-й городской клинической больницы рассказал журналистам, что у одного из пациентов, которого привезли из протестов, – слепое пулевое ранение поясничной области и торакоабдоминальные ранения с повреждением внутренних органов, есть осколочные переломы ребер. Пациента прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое и стабильное.

Кроме того, стало известно о судьбе протестующего, которого уже успели назвать погибшим. Фото мужчины с окровавленной головой, который неподвижно лежит на траве, успело облететь международные СМИ.

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Еще один пострадавший во время протестов в Минске​ / Фото Getty images



Люди оказывают первую помощь избитому протестующему в Минске / Фото Getty images

Пострадавший протестующий в "скорой"

К счастью, он жив, но находится в тяжелом состоянии и без сознания в реанимации. Это – Роман Зайцев. Он женат, имеет детей, на фото его узнала сестра жены и те вместе начали обзванивать больницы Минска.

Ранее белорусские СМИ писали, что мужчине сделали 2 операции, его лицо и тело сильно ранены и он весь перебинтован.

Смотрите видео: протесты в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа