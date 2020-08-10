Протесты в Беларуси: что известно о пострадавших, их травмах и состоянии
Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о том, что во время столкновений в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа погибли люди. В то же время там называют относительно небольшое количество пострадавших во время протестов – около полсотни со стороны активистов и около 40 со стороны силовиков. С какими травмами и в каком состоянии находятся люди – далее.
Состояние всех пострадавших в акциях якобы стабильное. По крайней мере, об этом информирует Министерство здравоохранения Беларуси.
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Кого госпитализировали (по официальной версии):
- 39 силовиков;
- Более 50 протестующих (точная цифра не названа).
По информации издания TUT.by пострадавших в Минске везли в 4, 6, 10 городские больницы, больницу скорой помощи, а также – в военный госпиталь.
Что рассказывают медики
- Сначала пациентов привозили с черепно-мозговыми травмами;
- Некоторые говорили, что ударились о бордюр, но травмы, по словам медиков, были нетипичные для таких случаев;
- В сопроводительных письмах "скорых" указывалось, что пострадавшие участвовали в протестах;
- Позже начали привозить пациентов с ранениями резиновыми пулями, которые достаточно глубоки;
- В основном под ранения пулями попадали конечности протестующих: руки и ноги, у одного была травмирована шея.
- Пациенты, получившие ранения ног и рук резиновыми пулями, лежат в больнице, за ними нужен медицинский контроль. В частности, потому, что пока непонятен объем поражения и может быть контузия тканей.
- Также в больницы привозили пациентов с множественными ушибами, некоторые приезжали сами.
- Те, кто приезжали сами, уже были перебинтоваными.
- По словам медика больницы скорой помощи, к ним в клинику с акций протеста доставили более 10 пациентов, в основном, – это люди в возрасте от 30 до 50 лет.
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Тяжелые случаи
Медик 4-й городской клинической больницы рассказал журналистам, что у одного из пациентов, которого привезли из протестов, – слепое пулевое ранение поясничной области и торакоабдоминальные ранения с повреждением внутренних органов, есть осколочные переломы ребер. Пациента прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое и стабильное.
Кроме того, стало известно о судьбе протестующего, которого уже успели назвать погибшим. Фото мужчины с окровавленной головой, который неподвижно лежит на траве, успело облететь международные СМИ.
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Еще один пострадавший во время протестов в Минске / Фото Getty images
Люди оказывают первую помощь избитому протестующему в Минске / Фото Getty images
Пострадавший протестующий в "скорой"
К счастью, он жив, но находится в тяжелом состоянии и без сознания в реанимации. Это – Роман Зайцев. Он женат, имеет детей, на фото его узнала сестра жены и те вместе начали обзванивать больницы Минска.
Ранее белорусские СМИ писали, что мужчине сделали 2 операции, его лицо и тело сильно ранены и он весь перебинтован.
Смотрите видео: протесты в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа