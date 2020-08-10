В Минске под дубинки силовиков попали не только возмущенные действиями власти люди, но и не связанные с протестами белорусы. Так, ночной поход с работы для молодого парня из Минска завершился сломанной в нескольких местах челюстью, сотрясением мозга и ушибами.

Парень просто шел ночью домой, когда его встретили двое ОМОНовцев. Впоследствии к ним присоединился третий, рассказывает историю пострадавшего телеграм-канал NEXTA Live.

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Силовики сначала пытались кричать на парня, а потом просто начали жестоко избивать.

Я в шоке побежал и упал, перевернувшись через забор. Меня раз 6 дубинкой по голове ударили. Я кричал, чтобы они прекратили,

– рассказал пострадавший.

Далее, когда силовики немного успокоились, парень отполз, встал и побежал домой к другу, который живет ближе к месту инцидента.

Уже там ему помогли вызвать "скорую".

Какие травмы получил парень:

2 открытые переломы челюсти со смещением;

Сотрясение мозга;

Многочисленные гематомы.

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Избитый силовиками юноша

Что известно о протестах в Беларуси: коротко

Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.

Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками.

Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск это опровергает.

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