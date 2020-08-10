У Мінську під кийки силовиків потрапили не лише обурені діями влади люди, але й не пов’язані із протестами білоруси. Так, нічний похід з роботи для молодого хлопця із Мінська завершився переламаною у кількох місцях щелепою, струсом мозку та забоями.

Хлопець просто йшов вночі додому, коли його перестріли двоє ОМОНівців. Згодом до них долучився третій, переповідає історію постраждалого телеграм-канал NEXTA Live.

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Силовики спершу намагалися кричати на хлопця, а потім просто почали жорстоко бити.

Я в шоці побіг і впав, перекинувшись через паркан. Мене разів 6 кийком по голові вдарили. Я кричав, щоб вони припинили,

– розповів постраждалий.

Далі, коли силовики трохи заспокоїлися, хлопець відповз, встав і побіг додому до друга, який живе найближче до місця інциденту.

Вже там йому допомогли викликати "швидку".

Які травми отримав хлопець:

2 відкриті переломи щелепи зі зміщенням;

Струс мозку;

Численні гематоми.

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Побитий силовиками юнак

Що відомо про протести у Білорусі: коротко

Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.

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