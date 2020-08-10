Струс, зламана щелепа і гематоми: ОМОН у Мінську побив хлопця, що повертався з роботи – фото
У Мінську під кийки силовиків потрапили не лише обурені діями влади люди, але й не пов’язані із протестами білоруси. Так, нічний похід з роботи для молодого хлопця із Мінська завершився переламаною у кількох місцях щелепою, струсом мозку та забоями.
Хлопець просто йшов вночі додому, коли його перестріли двоє ОМОНівців. Згодом до них долучився третій, переповідає історію постраждалого телеграм-канал NEXTA Live.
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Силовики спершу намагалися кричати на хлопця, а потім просто почали жорстоко бити.
Я в шоці побіг і впав, перекинувшись через паркан. Мене разів 6 кийком по голові вдарили. Я кричав, щоб вони припинили,
– розповів постраждалий.
Далі, коли силовики трохи заспокоїлися, хлопець відповз, встав і побіг додому до друга, який живе найближче до місця інциденту.
Вже там йому допомогли викликати "швидку".
Які травми отримав хлопець:
- 2 відкриті переломи щелепи зі зміщенням;
- Струс мозку;
- Численні гематоми.
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Побитий силовиками юнак
Що відомо про протести у Білорусі: коротко
- Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.
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