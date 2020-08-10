Бойова ніч у Білорусі минула, однак стали з'являтися моторошні подробиці про дії силовиків. Так, у центрі Мінська Спеціальний підрозділ швидкого реагування дозволив собі стріляти по вікнах житлових будинків.

Куля пробила гіпсокартонову стелю у квартирі однієї жінки. Відповідні фото і відео очевидці надали телеграм-каналу NEXTA.

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Очевидиця зазначає: лазер від рушниці світив їй прямо у чоло, однак вона не постраждала. Ймовірно, через те, що світло у помешкані було вимкнуте, силовики цілилися абикуди.



Жінка каже, що лазерний приціл був спрямований прямо їй в обличчя у якийсь момент

Окрім того, осколки від гранати пошкодили теплоізоляцію в одному з будинків. Ізоляційний матеріал просто розірвало від вибуху. При тому пошкоджена ділянка розташована на другому поверсі: хтось із силовиків цілеспрямовано цілився у вікна будинків.



Силовики цілилися у вікна

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