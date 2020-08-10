Силовики обстрілювали навіть вікна квартир у Мінську: одній жінці продірявили стелю
Бойова ніч у Білорусі минула, однак стали з'являтися моторошні подробиці про дії силовиків. Так, у центрі Мінська Спеціальний підрозділ швидкого реагування дозволив собі стріляти по вікнах житлових будинків.
Куля пробила гіпсокартонову стелю у квартирі однієї жінки. Відповідні фото і відео очевидці надали телеграм-каналу NEXTA.
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Очевидиця зазначає: лазер від рушниці світив їй прямо у чоло, однак вона не постраждала. Ймовірно, через те, що світло у помешкані було вимкнуте, силовики цілилися абикуди.
Жінка каже, що лазерний приціл був спрямований прямо їй в обличчя у якийсь момент
Окрім того, осколки від гранати пошкодили теплоізоляцію в одному з будинків. Ізоляційний матеріал просто розірвало від вибуху. При тому пошкоджена ділянка розташована на другому поверсі: хтось із силовиків цілеспрямовано цілився у вікна будинків.
Силовики цілилися у вікна
Протести у Білорусі: головне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водомети.
- За інформацією правозахисників, жертвами заворушень у Білорусі вже стали троє людей. У лікарнях – десятки поранених.
- Тим часом Лукашенко каже, що ОМОН діяв у межах повноважень, аби приборкати сутички. Він зазначає – мітингарі вівці, керовані з-за кордону.