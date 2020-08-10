Боевая ночь в Беларуси прошла, однако стали появляться жуткие подробности о действиях силовиков. Так, в центре Минска Специальное подразделение быстрого реагирования позволило себе стрелять по окнам жилых домов.

Пуля пробила гипсокартоновый потолок в квартире одной женщины. Соответствующие фото и видео очевидцы предоставили телеграм-каналу NEXTA.

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Очевидец отмечает: лазер от ружья светил ей прямо в лоб, однако она не пострадала. Вероятно, из-за того, что свет в помещении был выключен, силовики целились куда попало.



Женщина говорит, что лазерный прицел был направлен прямо ей в лицо в какой-то момент

Кроме того, осколки от гранаты повредили теплоизоляцию в одном из домов. Изоляционный материал просто разорвало от взрыва. При том поврежденный участок расположен на втором этаже: кто-то из силовиков целенаправленно целился в окна домов.



Силовики целились в окна

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