Силовики обстреливали даже окна квартир в Минске: одной женщине продырявили потолок
Боевая ночь в Беларуси прошла, однако стали появляться жуткие подробности о действиях силовиков. Так, в центре Минска Специальное подразделение быстрого реагирования позволило себе стрелять по окнам жилых домов.
Пуля пробила гипсокартоновый потолок в квартире одной женщины. Соответствующие фото и видео очевидцы предоставили телеграм-каналу NEXTA.
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Очевидец отмечает: лазер от ружья светил ей прямо в лоб, однако она не пострадала. Вероятно, из-за того, что свет в помещении был выключен, силовики целились куда попало.
Женщина говорит, что лазерный прицел был направлен прямо ей в лицо в какой-то момент
Кроме того, осколки от гранаты повредили теплоизоляцию в одном из домов. Изоляционный материал просто разорвало от взрыва. При том поврежденный участок расположен на втором этаже: кто-то из силовиков целенаправленно целился в окна домов.
Силовики целились в окна
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-поллов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзит-пола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- По информации правозащитников, жертвами беспорядков в Беларуси уже стали трое человек. В больницах – десятки раненых.
- Тем временем Лукашенко говорит, что ОМОН действовал в пределах полномочий, чтобы обуздать столкновения. Он отмечает – митингующие овцы, управляемые из-за границы.