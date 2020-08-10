У Мінську тривають масштабні протести. Людей у різних частинах білоруської столиці зібралося дуже багато. Тим часом власники автомобілів намагаються заблокувати дороги міста так, щоб відгородити протестувальників від силовиків. Втім, останні не зволікають та застосовують проти мітингарів гранати, сльозоточивий газ, стріляють по людях зі зброї.

Найгірша ситуація біля станції метро "Пушкінська". Звідти надходить інформація про все більшу кількість поранених. Ситуацію описують у телеграм-каналі NEXTA Live. Актуально "Віримо, можемо, переможемо": як люди протестують у різних містах Білорусі Там зазначають, що поранену дівчину працівники супермаркету "Віталюр" занесли всередину закладу. Втім, силовики почали закидати у приміщення шашки зі сльозогінним газом. Там же, на Пушкінській, вибух від гранати сильно поранив водія автобуса. У чоловіка пошкоджений поперек, він стікає кров’ю. Обережно! Відео 18+! Поранений водій автобуса у Мінську: відео 18+ Ще одному пораненому чоловіку прямо на вулиці небайдужі перемотують ноги бинтами, він теж сильно поранений. Поранений протестувальник на Пушкінській у Мінську: відео 18+ Попри постійний обстріл з боку ОМОНівців, ЗМІ пишуть, що людям вдалося "відвоювати" ділянку міста біля станції метро "Пушкінська". Де відбуваються події: станція метро "Пушкінська" у Мінську на карті