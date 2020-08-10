Столкновения в Минске: ОМОНовцы подрывают гранаты, есть много раненых – видео 18+
В Минске продолжаются масштабные протесты. Людей в разных частях белорусской столицы собралось очень много. Между тем владельцы автомобилей пытаются заблокировать дороги города так, чтобы оградить протестующих от силовиков. Впрочем, последние не спешат и применяют против митингующих гранаты, слезоточивый газ, стреляют по людям из оружия.
Худшая ситуация возле станции метро "Пушкинская". Оттуда поступает информация о все большем количестве раненых. Ситуацию описывают в телеграм-канале NEXTA Live.
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Там отмечают, что раненую девушку работники супермаркета "Виталюр" занесли внутрь заведения. Впрочем, силовики начали забрасывать в помещение шашки со слезоточивым газом.
Там же, на Пушкинской, взрыв от гранаты сильно ранил водителя автобуса. У мужчины поврежден поперек, он истекает кровью.
Осторожно! Видео 18+!
Раненый водитель автобуса в Минске: видео 18+
Еще одному раненому мужчине прямо на улице неравнодушные перематывают ноги бинтами, он тоже сильно ранен.
Раненый протестующий на Пушкинской в Минске: видео 18+
Несмотря на постоянный обстрел со стороны омоновцев, СМИ пишут, что людям удалось "отвоевать" участок города возле станции метро "Пушкинская".
Где происходят события: станция метро "Пушкинская" в Минске на карте