В Минске продолжаются масштабные протесты. Людей в разных частях белорусской столицы собралось очень много. Между тем владельцы автомобилей пытаются заблокировать дороги города так, чтобы оградить протестующих от силовиков. Впрочем, последние не спешат и применяют против митингующих гранаты, слезоточивый газ, стреляют по людям из оружия.

Худшая ситуация возле станции метро "Пушкинская". Оттуда поступает информация о все большем количестве раненых. Ситуацию описывают в телеграм-канале NEXTA Live.

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Там отмечают, что раненую девушку работники супермаркета "Виталюр" занесли внутрь заведения. Впрочем, силовики начали забрасывать в помещение шашки со слезоточивым газом.

Там же, на Пушкинской, взрыв от гранаты сильно ранил водителя автобуса. У мужчины поврежден поперек, он истекает кровью.

Осторожно! Видео 18+!

Раненый водитель автобуса в Минске: видео 18+

Еще одному раненому мужчине прямо на улице неравнодушные перематывают ноги бинтами, он тоже сильно ранен.

Раненый протестующий на Пушкинской в Минске: видео 18+

Несмотря на постоянный обстрел со стороны омоновцев, СМИ пишут, что людям удалось "отвоевать" участок города возле станции метро "Пушкинская".

Где происходят события: станция метро "Пушкинская" в Минске на карте