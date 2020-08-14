Родственникам задержанного во время протестов белоруса Александра Вихора правоохранители рассказали, что 25-летний мужчина умер от передозировки наркотиками. Родные в эту версию не верят, они утверждают: парень даже не курил.

Белоруса задержали еще 9 августа. При этом Александр, по словам родственников, даже не участвовал в протестах, а шел на свидание. Об этом информирует TUT.by.

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Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело о гибели Саши. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти,

– рассказала сестра погибшего Ольга.

Более того, родным пока еще даже не показали тело Александра. Семья уже наняла адвоката и собирается пристально следить за следствием. Кроме того, они ищут свидетелей, которые владеют информацией о задержании парня.

Что говорят в Следственном комитете Беларуси:

Там озвучили свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Постановлением суда его привлекли к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

"Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где умер", – говорят там.

Также следователи добавляют: во время первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, медики не обнаружили.

Подробнее о смерти задержанного белоруса: