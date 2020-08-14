Белорус Александр Вихор умер после задержания милицией: назвали причину смерти мужчины
Родственникам задержанного во время протестов белоруса Александра Вихора правоохранители рассказали, что 25-летний мужчина умер от передозировки наркотиками. Родные в эту версию не верят, они утверждают: парень даже не курил.
Белоруса задержали еще 9 августа. При этом Александр, по словам родственников, даже не участвовал в протестах, а шел на свидание. Об этом информирует TUT.by.
Смотрите также Протесты в Беларуси: врач сообщил о еще одном погибшем после избиения ОМОНом – СМИ
Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело о гибели Саши. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти,
– рассказала сестра погибшего Ольга.
Более того, родным пока еще даже не показали тело Александра. Семья уже наняла адвоката и собирается пристально следить за следствием. Кроме того, они ищут свидетелей, которые владеют информацией о задержании парня.
Что говорят в Следственном комитете Беларуси:
- Там озвучили свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии.
- Постановлением суда его привлекли к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.
"Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где умер", – говорят там.
- Также следователи добавляют: во время первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, медики не обнаружили.
Подробнее о смерти задержанного белоруса:
- Александр Вихор умер в больнице 12 августа.
- 25-летнего гомельчанина туда привезли в автозаке.
- У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.
- По словам матери, когда Александру стало плохо, он кричал и просил помощи. Конвой подумал, что он неадекватен, поэтому парня отвезли в психиатрическую больницу.
- Там врач понял, что проблемы не с психикой. На "скорой" его отвезли в ближайшую больницу, но спасти не смогли.
- Маме рассказали, что его привезли в больницу в состоянии клинической смерти.
- Показать тело сына ей отказались. Женщина считает, что он сильно избит.
- Александр стал вторым погибшим белорусом с начала протестов в стране.