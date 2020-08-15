Батько та друг Олександра Тарайковського оприлюднили нові деталі щодо смерті першого офіційно визнаного загиблого під час протестів у Мінську. Вони не погоджуються з офіційною версією слідства.

Коментар Валерія Тарайковського

За словами чоловіка, про смерть сина він дізнався від слідчого. Той йому повідомив, що у загиблого був вибуховий пристрій. Але Валерій у цю версію не вірить. Каже, у нього є відео, яке свідчить про зворотне. Про це пише РБК.

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Він ішов вулицею сам. У мене є відео: він йде в бік ОМОНу, постріл, і він падає. Вони сказали, у нього був вибуховий пристрій. Який вибуховий пристрій? У нього навіть сигарети в руках не було. Був в майці та в коротких штанцях, все,

– наголосив батько загиблого.

Він додав, що писати скарги на дії силовиків після смерті сина наміру немає."Яка прокуратура, якщо сьогодні я захотів ще раз побачити сина, а мене не пустили в морг? Мене тримали майже дві години, потім сказали, що не мають права. Я сказав: я батько, я маю право навіть зараз забрати тіло сина. Сказали, що я його тільки завтра побачу", – пояснив Тарайковский.

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Що розповів друг Олександра

За словами Дмитра, у той день він разом із Тарайкоським був біля станції метро "Пушкінська". Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

"Там було дуже багато мирних людей. І коли почалися вибухи, то всі просто кинулися в різні боки. І ми втратили один одного", – зазначив він.

Друг Тарайковського додає, що Олександр вийшов на протести, бо він був не згодним із підрахунком голосів на виборах, з тим, що його голос вкрали.

Його не влаштовувало скотиняче ставлення влади до народу, побиття людей омонівцями. Він хотів жити в гарній країні, хотів, щоб його діти жили в хорошій країні, а не в фашизмі,

– констатував Дмитро.

Щодо діяльності, то Олександр був підприємцем, випускав автошторки. Займався також ремонтом бензо та електроінструментів.

"Руки у людини були золотими. Хотів відкрити швейну майстерню. Працював сам на себе, виплачував податки та був чесною людиною", – підкреслює друг загиблого.

На момент трагедії Олександр жив у цивільному шлюбі з Оленою. У них є трирічна дочка. У Олени від першого шлюбу теж є старша дитина. Зараз Олена з дітьми залишилася без годувальника та фактично без засобів для подальшого існування, оскільки працювала у Олександра, допомагала йому з бізнесом.

Зверніть увагу! Родині Олександра Тарайковского можна допомогти, перерахувавши кошти на карту 9112 9800 3304 9007 – 10/22 або на рахунок BY42ALFA30145177440300270000.

Прощання та похорон Олександра Тарайковського

Прощання з 34-річним зашиблим пройде в суботу, 15 серпня. Розпочнуться жалобні заходи о 12:00 біля станції метро "Пушкінська". Саме тут загинув чоловік. На неділю ж заплановано загальнонаціональний марш за свободу.

Також попрощатися з Олександром можна буде в ритуальній залі на Альшевського. Однак, родина загиблого просить людей не приходити туди. Вони хочуть залишитися із ним наодинці.

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Смерть Олександра Тарайковського: головне

Інцидент трапився увечері 10 серпня. За версією МВС Білорусі, Олександр підірвався сам, оскільки хотів кинути гранату в силовиків під час сутички з ними. Простистояння між мітингувальниками та правоохоронцями виникло начебто через те, що останні хотіли розібрати барикади.

За словами очевидців, в руках у Олександра нічого в той момент не вибухало. Більше того, це сталося під час активної атаки та пострілів із боку силовиків. На підтвердження цього, у мережі з’явилося відео, на якому чутно постріли та помітно спалах, але з місця, де стояли силовики. Опісля до тіла чоловіка підходять озброєні спецпризначенці.

Відео вбивства мітингувальника, імовірно Олександра Тарайковського (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+)

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Зі слів дружини убитого, біля станції метро "Пушкінська" в той вечір він опинився, тому що пішов в квартиру батька – вона розташовується приблизно в 300 метрах від того місця. У цій квартирі вони з батьком робили ремонт. Був він у шортах, майці, взяв з собою телефон, пачку сигарет, гроші, картки в кишенях і загалом "ішові з порожніми руками".

Вона додає, що основна причина його смерті – "відкрита рана грудної клітини" (так зазначено у висновку про смерть), а помер він від втрати крові.

​Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.