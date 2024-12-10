Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

Цікаво Путін пообіцяв розмістити у Білорусі "Орешник": чи буде у Лукашенка власна "червона кнопка"

Що сказав Лукашенко про ядерну зброю в Білорусі

Лукашенко зазначив, що він у Білорусь особисто ввіз ядерні боєголовки. За його словами, їх було "не один десяток штук".

Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони (опоненти - 24 Канал) кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли,

- сказав самопроголошений білоруський лідер.

Окрім того, Лукашенко почав погрожувати, що може застосувати ядерну зброю, якщо його "вороги, "друзі", суперники наступлять на лінію державного кордону", а також сказав, що "відповідь буде миттєвою".

"Я не дивитимуся – ядерна зброя чи ще якась", – сказав він.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, про це він ще домовився із Кремлем до того, як "вони повернули нам ядерну зброю".

До слова, Алєксандр Лукашенко також попросив Владіміра Путіна розмістити ракету "Орешник" в Білорусі. Російський диктатор на це погодився та сказав, що планує це зробити до другої половини 2025 року.