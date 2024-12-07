Про це 24 Каналу сказав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка. Російський диктатор нібито пообіцяв розмістити на білоруській території балістичні ракети середньої дальності, однак, чи матиме Лукашенко права на них.

Цікаво Чому Лукашенко хоче розмістити ракети "Орешник" у Білорусі

Чи зможе Лукашенко користуватися "Орешником"

Напередодні засідання вищої державної ради так званої "Союзної держави" держсекретар ради безпеки Білорусі Алєксандр Вольфович заявив, що самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко, як і російський диктатор Владімір Путін, має власну "червону кнопку".

Нагадаємо, що у березні 2024 року між Москвою та Мінськом було досягнуто угоди про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Перші ядерні заряди прибули до Білорусі у червні. При цьому Лукашенко в серпні заявив, що країна не застосовуватиме ядерної зброї, якщо не відбудеться порушення кордонів "Союзної держави".

За його словами, ядерна зброя, розміщена на території Білорусі, може бути використана виключно з дозволу Лукашенка, а озброєння, яке розміщене в Росії, відповідно залишається під контролем Путіна.

У Лукашенка немає жодних прав на ядерну зброю. Весь контроль у Кремлі. Вольфович це каже, щоб відмити репутацію свого начальника. Лукашенку вкрай важливо показати, що він контролює ядерну зброю, але це брехня,

– наголосив Вячорка.

Втім, насправді підписаний договір про взаємну безпеку, що передбачає захист суверенітету і конституційного ладу з можливим використанням російської ядерної зброї – це інформаційна операція, щоб створити тиск на Україну та західних союзників, а також для захисту Лукашенка.

Пам'ятаємо, що Лукашенко живе в країні, де майже кожний його ненавидить, тож для нього вкрай важливо, щоб Путін його не зрадив й був поруч. Всі ці підписані папірці потрібні Лукашенку для психологічного тиску,

– мовив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Крім цього, 6 грудня російський диктатор особисто прилетів до Білорусі. Його візит насамперед був потрібний Лукашенку, аби показати, що він не ізольований.

У Мінську фактично ввели воєнний стан під час візиту Путіна. Все місто перекрили. Його зустрічали як царя. Перед так званими виборами, які виглядають як військова операція щодо перепризначення Лукашенка, для нього це важливий крок для піару,

– додав Вячорка.

До слова, за оцінками аналітиків ISW, розміщення російської ракетної системи "Орешник" у Білорусі не створює додаткових ризиків для України або країн НАТО.