Інформація про "Орешник" на території Білорусі спрямована проти західних країн. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Путін погрожує Заходу

Ігор Рейтерович зазначив, що коли росіяни атакували "Орешником" Дніпро 21 листопада, то Путін чекав на певну реакцію Заходу. Не отримавши її, росіяни почали розповідати, що ця ракета може прилетіти по європейських країнах. Кремлівський диктатор у своєму зверненні заявляв, що нібито у Європи немає систем, які зможуть збити таку ракету. Насправді це не так, європейці мають відповідні засоби.

За логікою Путіна, оскільки Білорусь ближче до Європейського Союзу, то вищою є потенційна загроза. У такий спосіб він намагається, мабуть, отримати якусь реакцію. Можливо, якісь побоювання чи телефонні дзвінки з боку представників європейських країн, які будуть просити його не починати ескалацію, зупинитися і якось по-іншому розв'язати це питання,

– припустив він.

Однак Путін постійно погрожує Заходу, тому зараз на це вже мало реагують. Однак військові НАТО повинні будуть стежити за ситуацією, адже росіяни можуть більш активно використовувати Білорусь з погляду створення плацдарму для гіпотетичного нападу. Ці ризики потрібно враховувати.

"Білорусам взагалі окей, що на їхній території збираються щось розміщувати? Це автоматично перетворює їхню країну на об'єкт для гіпотетичного удару у відповідь або превентивного удару на випадок, наприклад, початку якоїсь великої війни. Це ж аксіома, що якщо ви кудись привозите якусь зброю, то ця територія відразу потрапляє у список цілей вашого гіпотетичного ворога, який тепер повинен враховувати цю загрозу та у відповідний спосіб на неї реагувати", – додав політолог.

Нагадаємо, раніше Алєксандр Лукашенко захоплювався ударом ракетою "Орешник" по Дніпру 21 листопада. Він заявив, що хотів би бачити цю зброю на території Білорусі. У п'ятницю, 6 грудня, російські ЗМІ повідомили, що Путін погодився розмістити ракету "Орешник" у Білорусі у другій половині 2025 року. У Кремлі зазначили, що об'єкти ураження потенційного противника буде визначати влада Білорусі.