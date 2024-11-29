Мінськ вже роздумує як обзавестися ракетою "Орешнік" на своїй землі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в ефірі білоруського пропагандистського телеканалу.

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Лукашенко забажав "Орешнік" на території Білорусі

Лукашенко заявив, що "Орешнік" вже "охолодив" тих, "хто довів світ до грані третьої світової", тобто, на його думку, – Захід.

Білоруський диктатор похвалив російську зброю, описавши її як "неядерну, але за потужністю співставну з ядерною". Він зазначив, що вона таким чином не забруднює радіацією середовище.

Це такий вплив сильний на так зване світове товариство, особливо тих, хто вважав, що все обійдеться. Не обійдеться,

– заявив Лукашенко.

Він погодився з "журналістом", що це покращить оборону "Союзної держави" та вже поговорив з Путіним про розміщення такої зброї в Білорусі. За його словами, місця дислокації готові, питання лише "коли". Путін обіцяв йому "подумати".