Минск уже раздумывает как обзавестись ракетой "Орешник" на своей земле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в эфире белорусского пропагандистского телеканала.

Смотрите также Лукашенко этим воспользуется: какую выгоду он получил от российских "Шахедов" в Беларуси

Лукашенко пожелал "Орешник" на территории Беларуси

Лукашенко заявил, что "Орешник" уже "охладил" тех, "кто довел мир до грани третьей мировой", то есть, по его мнению, – Запад.

Белорусский диктатор похвалил российское оружие, описав его как "неядерное, но по мощности сопоставимое с ядерным". Он отметил, что оно таким образом не загрязняет радиацией среду.

Это такое влияние сильное на так называемое мировое общество, особенно тех, кто считал, что всё обойдётся. Не обойдётся,

– заявил Лукашенко.

Он согласился с "журналистом", что это улучшит оборону "Союзного государства" и уже поговорил с Путиным о размещении такого оружия в Беларуси. По его словам, места дислокации готовы, вопрос только "когда". Путин обещал ему "подумать".