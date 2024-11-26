Происходящее, может быть целенаправленной тактикой россиян. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, заметив, что часть дронов все-таки пытается возвращаться из Беларуси в Украину.

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Как это использует Лукашенко

Планируя маршруты, россияне понимают, что мы не можем полностью отслеживать и сбивать воздушные цели, особенно если они в воздушном пространстве Беларуси. Реакция Александра Лукашенко на такие события очень спокойная. Он точно будет пытаться использовать эту ситуацию в свою пользу.

Скорее всего, Лукашенко позиционирует все это перед Путиным как помощь России. Он использует этот аргумент, чтобы не оказывать еще большую помощь и не отправлять своих людей на войну в Украину,

– отметил Тарас Жовтенко.

Еще один нюанс заключается в том, что вскоре в Беларуси пройдут так называемые "президентские выборы". Лукашенко понимает, что "голосование" будет непростое, Россия будет пытаться вмешаться и сделать так, чтобы президент Беларуси был еще более зависимым от Кремля.

Видно, что режим Лукашенко готовится к "плану Б" и хочет застраховать себя от российского влияния, помощи, которую предоставляет ему Россия во время выборов. Например, зимой и весной 2024 года окружение Лукашенко сделало несколько интересных шагов.

Было принято несколько документов о том, как должны работать органы государственной и местной власти в условиях военного положения. В таком случае все избирательные процессы будут приостановлены. Поэтому не стоит исключать введение военного положения в Беларуси под разными предлогами.

Полеты российских дронов над белорусской территорией могут стать таким поводом. Пока все тихо, но белорусская пропаганда способна все быстро раскрутить и создать нужный инцидент,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Поэтому если Лукашенко увидит, что не может контролировать ситуацию, то просто объявит военное положение, чтобы отсрочить или вообще отменить выборы. Это один из вариантов, как использовать полеты дронов в свою пользу.