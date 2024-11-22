Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн". Стоит отметить, что российские беспилотники уже не впервые попадают в воздушное пространство Беларуси.

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Российские дроны снова полетели в Беларусь

Начиная с шести утра 22 ноября было зафиксировано по меньшей мере 14 российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые попали в Беларусь из Украины и России. Дроны проходили через так называемый "белорусский коридор", залетали из России, заходили в направлении Брагина, Ельска и Гомеля, а один дрон, долетел до Речицы.

Первый "Шахед" залетел в 06:10 из Брянской области России. В 07:49 ударный БпЛА залетел в Беларусь в районе Лоева и продолжил движение на северо-запад, достигнув Речицы. В то же время на аэродроме "Барановичи" подняли истребитель, который направился в район Речицы и летал на юго-востоке страны почти два часа.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что минимум 1 беспилотник был сбит на территории Беларуси. 8 из 14 дронов вернулись в воздушное пространство Украины, также некоторые БпЛА могли быть потеряны в Беларуси.

Напомним, в целом в течение суток 22 ноября Россия выпустила по Украине 114 беспилотников различных типов. Впоследствии Воздушные силы отчитались о 64 сбитых БпЛА.