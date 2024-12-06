Путін спільно із Лукашенком вирішили "наслідувати" ненависний їм Захід і підписали свої "гарантії безпеки".

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Про що йдеться

Російський диктатор заявив, що Мінськ і Москва домовилися про взаємний захист свого суверенітету і конституційного ладу. Також очільник Кремля зазначив, що взаємозахист передбачає залучення всіх сил, зокрема російської ядерної зброї.

Скориставшись новопідписаним договором, Лукашенко попросив у Путіна розмістити на території Білорусі його "славнозвісний" "Орешник".

Нагадаємо, що раніше Росія розмістила на території Білорусі свої перші тактичні ядерні заряди. Це сталося влітку 2023 року.