Путин совместно с Лукашенко решили "подражать" ненавистному им Западу и подписали свои "гарантии безопасности".

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О чем идет речь

Российский диктатор заявил, что Минск и Москва договорились о взаимной защите своего суверенитета и конституционного строя. Также глава Кремля отметил, что взаимозащита предусматривает привлечение всех сил, в частности российского ядерного оружия.

Воспользовавшись новоподписанным договором, Лукашенко попросил у Путина разместить на территории Беларуси его "знаменитый" "Орешник".

Напомним, что ранее Россия разместила на территории Беларуси свои первые тактические ядерные заряды. Это произошло летом 2023 года.