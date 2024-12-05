Гарантии безопасности будут действовать в рамках так называемого Союзного государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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О чем договорились Россия и Беларусь
Российский лидер Владимир Путин распорядился принять предложение МИД России и подписать с Беларусью договор о гарантиях безопасности.
Он будет действовать в рамках Союзного государства, которое ранее белорусский и российский диктаторы решили сформировать.
Содержание договора пока не разглашается. МИД России разрешили вносить незначительные изменения в него.
Также из распоряжения Путина следует, что договор следует подписать на "высшем уровне". Соответственно его, условно вскоре подпишут сами лидеры стран.
Текст распоряжения Путина / Фото российских СМИ
Напоминаем, Александр Лукашенко заявил о желании разместить ракету "Орешник" на территории Беларуси. Он восхитился ее мощностью и заявил, что она улучшит обороноспособность "Союзного государства".