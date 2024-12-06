Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Украине важно избежать условных "минских договоренностей-3". Ведь Россия банально нарушит их через некоторое время.

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Что должна сейчас делать Украина

Как отметил Огрызко, Украине нужно убедить западных партнеров, что не нужно бояться России. Наше государство должно получить оружие в достаточном количестве. Это поможет в конце концов дойти до того, чтобы Россия посыпалась.

Имидж диктатора Владимира Путина сейчас существенно страдает из-за событий в Сирии. Если повстанческие войска смогут дойти до российских баз у Средиземного моря, то режим Асада будет близок к краху. Это означает удар по международному имиджу России.

Это может подтолкнуть западных партнеров к мысли, что, возможно, Украине стоит передать не 150 дальнобойных ракет, а 550 и так далее. Тогда Путин окажется в тупике. Если бы наши партнеры прекратили трястись от страха, то все бы удалось. Они боятся спровоцировать Россию. Но она уже провоцирует всех,

– подчеркнул Огрызко.