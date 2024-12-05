Это стратегически важный город для правительства Башара Асада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Reuters.

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Что известно о наступлении повстанцев на Хаму

Сирийские повстанцы выбили проправительственные силы из ключевого города Хама. Его постепенно берут под контроль.

Как сообщает Reuters, армия Сирии подтвердила вход повстанцев в город после ожесточенных боев и заявила о передислокации своих подразделений за пределы Хамы.

По информации повстанцев, сейчас они контролируют районы на северо-востоке города. Телеканал "Аль-Джазира" обнародовал кадры с их присутствием в Хаме.