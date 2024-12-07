Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує 24 Канал.

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Путін пообіцяв Лукашенку "Орешника"

6 грудня в Мінську відбулося засідання Вищої державної ради Союзної держави, на якому російський диктатор Владімір Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписали нову угоду про гарантії безпеки. Ця угода передбачає спільне використання "всіх наявних сил і засобів" у межах Союзної держави.

Лукашенко звернувся до Путіна з проханням розмістити в Білорусі ракетні комплекси "Орешник". Той погодився і зазначив, що білоруське керівництво буде саме визначати цілі потенційного противника. За словами Путіна, розгортання комплексів можливе до середини 2025 року.

Що це означає – аналіз ISW

ISW наголошує, що цей крок є черговим етапом фактичної анексії Білорусі та підриву її суверенітету. У звіті зазначено, що нова угода і додаткові домовленості, зокрема про створення спільного ринку електроенергії, ще більше інтегрують Білорусь у Союзну державу.

Лукашенко намагається демонструвати контроль над використанням російської зброї на території своєї країни, проте історично такі зусилля завершувалися безуспішно. Москва, ймовірно, збереже оперативний контроль над системою "Орешник".

Чи становить загрозу для України та НАТО

Розміщення "Орешників" не збільшує ризиків ударів для України або НАТО, вважають аналітики. Попри погрози Кремля та активну інформаційну кампанію, ймовірно, це є частиною стратегічного тиску, а не сигналом до реальної ескалації.

ISW також звертає увагу, що регулярне хизування Кремля системами "Орешник" не свідчить про появу нових російських засобів дальнього удару.