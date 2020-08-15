Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сталося це 15 серпня під час наради в Центрі стратегічного управління Міноборони Білорусі.

Лукашенко розкрив деталі розмови з Путіним

Як зауважив чинний білоруський президент, з Путіним у нього відбулася "тривала, докладна розмова" про ситуацію в Білорусі, передає БелТА.

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"Коли мовиться про військову складову, у нас є договір з Росією в межах Союзної держави та Організації договору про колективну безпеку. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому з президентом РФ провів розмову", – зауважив він.

За словами політика, Путін – абсолютно посвячений в те, що відбувається в Білорусі. І це Лукашенка здивувало.

І ми з ним домовилися: за першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь,

– наголосив Лукашенко.

Що цьому передувало

Вранці 15 серпня у мережі з’явилося відео, на якому Лукашенко заявляє, що йому обов'язково потрібно зв'язатися з очільником РФ Володимиром Путіним. Білоруський президент наголосив, що дуже хоче переговорити з російським колегою.

"Це вже загроза не тільки для Білорусі. Знаєте, деякі росіяни – занадто розумні. Кричать. Я хочу сказати, що захист Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору", – зауважив президент Білорусі.

За його словами, у разі, якщо Білорусь не впорається із ситуацією – покотиться хвиля далі.

За деякий час у Лукашенка повідомили, що його розмова з Путіним усе ж відбулася. Аналогічне, але розгорнутіше повідомлення опублікувала й пресслужба Кремля. Відповідно до цих дописів, сторони обговорили ситуацію в Білорусі та навколо неї.

Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн у межах Союзної держави,

–підкреслили в Кремлі.

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Що відбувається в Білорусі: головне

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній йшов на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній йшов на 6 термін. До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало , колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.

, колишній соратник Лукашенка та банкір (його заарештували за кілька днів до голосування) та Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів , що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН. А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє. Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.