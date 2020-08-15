Лукашенко: Ми з Путіним домовилися – він надасть допомогу
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сталося це 15 серпня під час наради в Центрі стратегічного управління Міноборони Білорусі.
Лукашенко розкрив деталі розмови з Путіним
Як зауважив чинний білоруський президент, з Путіним у нього відбулася "тривала, докладна розмова" про ситуацію в Білорусі, передає БелТА.
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"Коли мовиться про військову складову, у нас є договір з Росією в межах Союзної держави та Організації договору про колективну безпеку. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому з президентом РФ провів розмову", – зауважив він.
За словами політика, Путін – абсолютно посвячений в те, що відбувається в Білорусі. І це Лукашенка здивувало.
І ми з ним домовилися: за першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь,
– наголосив Лукашенко.
Що цьому передувало
Вранці 15 серпня у мережі з’явилося відео, на якому Лукашенко заявляє, що йому обов'язково потрібно зв'язатися з очільником РФ Володимиром Путіним. Білоруський президент наголосив, що дуже хоче переговорити з російським колегою.
"Це вже загроза не тільки для Білорусі. Знаєте, деякі росіяни – занадто розумні. Кричать. Я хочу сказати, що захист Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору", – зауважив президент Білорусі.
За його словами, у разі, якщо Білорусь не впорається із ситуацією – покотиться хвиля далі.
За деякий час у Лукашенка повідомили, що його розмова з Путіним усе ж відбулася. Аналогічне, але розгорнутіше повідомлення опублікувала й пресслужба Кремля. Відповідно до цих дописів, сторони обговорили ситуацію в Білорусі та навколо неї.
Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн у межах Союзної держави,
–підкреслили в Кремлі.
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Що відбувається в Білорусі: головне
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній йшов на 6 термін.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало, колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі – ще упродовж наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.