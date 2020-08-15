Президент Білорусі заявив, що йому обов'язково потрібно зв'язатися з главою РФ Володимиром Путіним. Лукашенко має намір серйозно поговорити з ним, адже "це загроза не тільки для Білорусі". Це він сказав, маючи на увазі останні події у його країні.

Відповідне відео з'явилось на телеграм-каналі "Пул первого". За словами Лукашенка, "деякі росіяни занадто розумні".

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"Треба зв'язатись з Путіним, щоб я міг з ним переговорити. Це вже загроза не тільки для Білорусі. Знаєте, деякі росіяни занадто розумні. Кричать. Я хочу сказати, що захист Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору", – сказав президент Білорусі.

Він зазначив, що у разі, якщо Білорусь не впорається із ситуацією – покотиться хвиля далі.

Тому за нас так вчепились,

– запевнив Лукашенко.

Як ствержє він, "ті, які бродять вулицями, вони цього не розуміють". Він мав на увазі звичайних людей та протестувальників.



"Це розуміють ті, хто координує і керує, і ви бачите, інколи працюють професійно", – наголосив Лукашенко.

Також він говорив про те, що останнім часом з'являється багато фейків. Зокрема, стало відомо, що у Лукашенка, ймовірно, у Москві є будинок. "Публічно хочу сказати, якщо знайшли – заберіть. Вже казали, що я виїхав з країни. Це все робиться для того, щоб в країни створити підступний настрій", – підсумував президент Білорусі.

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Лукашенко доручив сформувати уряд

ЦВК вчора офіційно оголосила переможцем виборів Олександра Лукашенка. На сайті belta з'явилась інформація, що нібито переможець виборів вже почав формувати уряд для свого чергового президентського терміну. На нараді у Мінську він доручив оперативно підготувати документи, завдяки яким влада зможе далі працювати.

Треба підготувати всі документи, зараз же підписати їх, перевірити і доручити уряду повноваження для подальшої роботи. Також сформувати остаточний склад уряду,

– заявив Лукашенко.

Також він пояснив, що розв'язання цього питання багато часу не займе, адже ще напередодні виборів команда Лукашенко вже представила народові людей, з якими він збирався працювати. Тому "в основному уряд вже сформований".

"Можуть бути якісь нюанси. Я тільки що говорив з Романом Головченко (прем'єр-міністр – 24 канал). Він на місці, працює, всі готові працювати. Уряд функціонує. Треба формалізувати це, щоб юридичну силу мало. Тому указ треба відпрацювати і зараз же внести", – сказав Лукашенко.

Розгортається агресія проти Білорусі, – Лукашенко

Президент Білорусі також заявив, що він та його команда добре бачать та розуміють, що відбувається в країні і "заколисувати їх не треба мирними акціями і демонстраціями".

"І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Ба більше, до методичок кольорових революцій вже з'явилися елементи зовнішнього втручання. Тобто те, що я говорив, – фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі", – підсумував Лукашенко.

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